Suivez les matchs du PSG, de l'OM, de l'OL, de Rennes et Monaco sur sofoot.com !

Le programme des matchs commentés en direct sur sofoot.com cette semaine. Sans oublier Koh-Lanta, évidemment.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Oyez oyez, SoFootiennes, SoFootiens, ainsi que celles et ceux qui sont arrivés ici par hasard,La rédaction a entendu dire que vous aimeriez avoir un programme des matchs commentés en direct sur sofoot.com plutôt que d'avoir à attendre 20h50 pour découvrir si on a envie de bosser ou non.On va réfléchir à une façon de vous proposer ça, mais en attendant, on peut déjà vous dire qu'on va vous régaler pour le retour des Coupes d'Europe, Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence avec les entrées en lice du PSG, de Lille, de l'OM, de Rennes, de l'OL et de Monaco.18h45. LIVE. Young Boys-Man United21h. LIVE. Lille-Wolfsburg21h. LIVE. Barça-BayernMardi oblige, pour ceux qui préfèrent la chasse aux crabes, l'accrobranche et les messes basses, vous pourrez également suivre21h. LIVE. Bruges-PSG21h. LIVE. Inter-Real21h. LIVE. Liverpool-Milan18h45. LIVE. OM-Lokomotiv18h45. LIVE. Rennes-Tottenham21h. LIVE. Rangers-OL21h. LIVE. Monaco-SturmEt on terminera la semaine avec le derby le plus chaud du Grand Est : Strasbourg-Metz, vendredi 21 heures.