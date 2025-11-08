S’abonner au mag
Federico Balzaretti devient directeur sportif adjoint de l’OM

QB, avec LB
L’OM recrute encore un ancien de la Juve

Marseille muscle son jeu.

Deux heures après la victoire contre Brest, qui a propulsé l’OM à la première place de la Ligue 1, le club phocéen a annoncé le nom de sa nouvelle recrue : Federico Balzaretti. L’ancien international italien, passé par le Torino, la Juventus, Palerme et la Roma, rejoint Marseille comme directeur sportif adjoint. Il sera le bras droit de Medhi Benatia. « Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club », précise le communiqué de l’OM.

Balzaretti a déjà officié comme directeur sportif en Italie, notamment à l’Udinese et à Rome. « C’est quelqu’un que je connais très bien, avec qui j’ai joué à Rome, confiait Benatia en zone mixte après le succès du soir. C’est un super mec et un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connaît le milieu, qui connaît bien le ballon et il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato, valorisation des jeunes joueurs. On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là. On sait qu’aujourd’hui, quand tu veux prendre un top joueur de 19 ou 20 ans, tu es en concurrence avec Liverpool, Arsenal, etc. Ils ne viennent pas forcément, donc peut-être qu’il faut chercher des joueurs un peu plus jeunes et essayer de les accompagner. »

Y a plus qu’à.

QB, avec LB

