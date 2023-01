Le président de Guingamp prend la défense de Noël Le Graët

VP

La solidarité bretonne est plus présente que jamais.Alors qu’on le pensait seul contre tous, Noël Le Graët peut encore compter sur un soutien dans le monde du football. Sans surprise, cette voix à contre-courant de l’opinion générale sur le président de la FFF nous vient de Bretagne, et plus précisément de Guingamp. Interrogé par Ouest-France , le président de l’En Avant Guingamp Frédéric Le Grand est venu au secours du dirigeant en dénonçant un acharnement médiatique :Critique vis-à-vis d’un traitement de l’information qu’il considère comme, Le Grand rappelle aussi tout ce qu'a fait le dirigeant de 81 ans pour le sport français. Un soutien pas vraiment étonnant quand on connaît la grande amitié qui lie les deux hommes, comme le président de l’EAG le reconnaît lui-même. Cette déclaration montre aussi la place importante encore occupée par Le Graët, ancien maire de la ville et président du club breton pendant plus de 28 ans, dans la sphère guingampaise.