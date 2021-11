Le Portugal ou l'Italie manquera le Mondial !

MD

Douze équipes ont composté leur billet mais seulement trois prendront le bon train. Ce vendredi après-midi, l'UEFA a procédé au tirage au sort des barrages des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022, à Zurich, en Suisse.1 : Écosse-Ukraine2 : Pays de Galles-Autriche [le vainqueur recevra la finale]3 : Russie-Pologne [le vainqueur recevra la finale]4 : Suède-République tchèque5 : Italie-Macédoine du Nord6 : Portugal-Turquie [le vainqueur recevra la finale]Comment ça marche ? Les vainqueurs des demi-finales 1 et 2 (Écosse-Ukraine et Pays de Galles-Autriche) s'affronteront dans la finale A, ceux des demies 3 et 4 (Russie-Pologne et Suède-République tchèque) se retrouveront dans la finale B, et ceux des demi-finales 5 et 6 (Italie-Macédoine du Nord et Portugal-Turquie) seront en finale C. À la fin, trois nations seront donc qualifiées pour la Coupe du monde. Pour les demi-finales, il faudra attendre le jeudi 24 mars 2022. Toutes les finales sont quant à elles programmées au mardi 29 mars 2022. Il pourrait donc y avoir une finale Portugal-Italie. Un des deux géants ne sera pas au Qatar.Qatarclysme !