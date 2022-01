Le Pérou braque la Colombie dans un match couperet

Colombie (4-4-2) : Ospina - Cuadrado, Y. Mina, D. Sánchez, Mojica (Hinestroza, 90e+1) - J. Rodríguez, W. Barrios (Preciado, 90e+1), Uribe (Chará, 73e), L. Díaz - Borré (Alzate, 66e), Falcao (Borja, 66e). Sélectionneur : Reinaldo Rueda.



Pérou (4-1-4-1) : Gallese - Corzo, Zambrano (Araujo, 65e), Callens, Marcos López (Abram, 64e) - Tapia - A. Carrillo, S. Peña (E. Flores, 46e), Yotún (C. Gonzáles, 65e), Cueva - Lapadula (Ormeño, 84e). Sélectionneur : Ricardo Gareca.

Le gang desserait jaloux.À la lutte pour les 4et 5places qualificatives pour le Mondial 2022, Colombie et Pérou s'affrontaient dans un match qui sentait la poudre. Et alors que la cocotte minute de Barranquilla, tout de jaune vêtue, était prête à rugir en l'honneur de ses, le Pérou s'est mué en assassin silencieux en frappant sur son seul tir cadré, en fin de match (1-0). Malgré une très nette domination de la possession et sept minutes de temps additionnel, les Colombiens ne sont pas parvenus, pour la sixième fois de suite dans ces éliminatoires, à scorer. La faute à une imprécision des grands soirs (28 tirs, seulement deux cadrés), et à unerecroquevillée, venue pour maximiser ses rares ébauches de situations. À l'excès.Même s'il n'a fallu que 50 secondes à Falcao pour se signaler auprès du portier péruvien,ne se souviendra pas longtemps de sa 99sélection. Omniprésent dans les airs et la surface adverse, l'ancien Monégasque ne réglera jamais la mire et ira jusqu'à tenter sa chance du tibia (35), en vain. Pas assez incisifs via leurs tentatives lointaines, les hommes de Reinaldo Rueda pensaient toutefois s'en sortir sur penalty, mais la charge sur Yerry Mina (73) n'a finalement pas été sanctionnée, en raison d'une position de hors jeu du défenseur d'Everton. La parade de Gallese sur une tête d'Abram (78), proche d'une cagade contre son camp, n'était qu'un Apéricube. Car à cinq minutes de la fin du temps additionnel, Edison Flores a trouvé la faille, en profitant d'une faute de main et de placement de David Ospina au niveau de son premier poteau (). Quatrième de la zone Amsud, le Pérou peut désormais voir venir. Avant d'aller en Argentine dans quatre jours, la Colombie (sixième), n'a presque plus que ses yeux pour pleurer.C'est Shakira qui doit faire la gueule.