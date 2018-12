Le Milan décuve à Frosinone

1

Frosinone (3-5-2) : Sportiello - Goldaniga, Ariaudo (Salomon 76e), Krajnic - Chibsah, Ghiglione (Zampano 74e), Maiello, Beghetto, Crisetig - Ciano, Pinamonti (Ciofani 80e). Entraîneur : Marco Baroni.



Milan (4-4-2) : Donnarumma - Calabria (Conti 74e), Romagnoli, Musacchio, Rodríguez - Bakayoko, Kessié, Castillejo (Laxalt 74e), Çalhanoğlu - Cutrone, Higuaín. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Éliminé de la Ligue Europa dès les poules, et incapable de gagner depuis quatre matchs, le Milan voulait retrouver le chemin de la victoire pour Noël.Un chemin qui ne passait pas par Rome, mais non loin de là, à Frosinone . Sur la pelouse du dix-neuvième de Serie A, les hommes de Gattuso démarrent le match tambour battant. Mais Samu Castillejo a beau se démener dans son couloir droit et multiplier les tentatives (5, 17, 24, 28), Sportiello et son poteau droit les repoussent toutes. Alors après la demi-heure, Frosinone commence à y croire. Ghiglione puis Beghetto forcent Donnarumma à la parade, avant que Ciano ne trouve la faille sur un contre éclair. Le stade Benito-Stirpe exulte, mais la VAR annule le but pour une faute de Pinamonti à la récupération du ballon.De retour sur la pelouse, lesreprennent d’abord les choses en main par Cutrone (51), avant de retomber dans un faux rythme. Il faut attendre le dernier quart d’heure pour voir le Milan se rebiffer un peu par Romagnoli (75), Kessié (87) et Higuaín (88). En vain. Sans un grand Donnarumma, les joueurs de Gattuso auraient même pu s’incliner sur un ultime pétard signé Pinamonti (92).Peu inspiré dans le jeu, le Milan se contente d'un nul aux allures de cadeau de Noël pour Frosinone . Et pour ses rivaux dans la course à l'Europe.