Le match des héros rapporte 482 490 € à l'Unicef

Soirée de solidarité extraordinaire !Grâce à vous, le #MatchDesHéros a permis de collecter 482 490 € pour soutenir les actions de l’UNICEF en faveur des enfants et familles en #Ukraine. MERCI MERCI MERCI pour votre précieux soutien. ?#PourChaqueEnfant pic.twitter.com/fu8CFCLjWf — UNICEF France (@UNICEF_france) May 10, 2022

CB

On ne peut que sortir le chéquier lorsqu'on voit Domingo sur un terrain de foot.Ce mardi soir, devant plus de 22 900 personnes au Groupama Stadium, l'Olympique lyonnais célébrait les 20 ans de son premier titre via un match caritatif au profit de l'Unicef et des enfants d'Ukraine. D'un côté, les légendes de l'OL : Sonny Anderson, Alain Caveglia, Kim Källström, Cris, Cláudio Caçapa, Sidney Govou, etc. Et de l'autre, des personnalités qui composaient la Team Unicef. Par exemple, les anciens joueurs Jens Lehmann, Daniel van Buyten, Ludovic Giuly ou encore Samir Nasri, ainsi que les Youtubeurs Michou et Inoxtag, l'humoriste Paul Mirabel...Si les légendes de l'OL se sont imposées 1-0 grâce à un but de Sonny Anderson à la 69minute (tout un symbole), la récolte de fonds fut beaucoup plus prolifique. Au total, ce sont 482 490 euros qui sont tombés dans les caisses de l'Unicef. En octobre dernier, dans un match au but similaire à Marseille, l'Unicef avait récolté près de 428 000 euros