Le match de barrage à la Coupe du monde 2022 entre l’Écosse et l’Ukraine est reporté

Nouvelle mesure exceptionnelle.La demi-finale de barrages pour la qualification à la Coupe du monde 2022 entre l'Écosse et l'Ukraine, prévue le 24 mars, a été reportée par la FIFA en raison de l’invasion russe en Ukraine. L'instance dirigeante du football mondial s'est entretenue lundi avec les dirigeants des fédérations d'Écosse, d'Ukraine, du Pays de Galles et d'Autriche, et leur ont annoncé verbalement que le match serait reporté au mois de juin. Le match devait se jouer à Hampden Park le 24 mars, le vainqueur devant affronter l'Autriche ou le Pays de Galles à Cardiff pour une qualification au Mondial.Au total, 21 joueurs ukrainiens sur les 33 appelés lors du dernier rassemblement évoluaient en Ukraine, et sont donc vraisemblablement toujours bloqués dans le pays en raison d'un décret ordonnant aux hommes de 18 à 60 ans d'y rester pour être mobilisés, sans compter les contraintes liées à l'organisation. Il était donc difficile, voire inenvisageable, que le match puisse se tenir le 24 mars. Concernant l'Écosse, il n'a pas encore été décidé si elle jouera des matches internationaux amicaux les 24 et 29 mars. Le Pays de Galles n'a pas encore eu la confirmation de sa demi-finale contre l'Autriche le 24 mars, et attend une nouvelle décision ce mardi.La Russie elle devait affronter la Pologne en demi-finale, mais elle a été exclue du tournoi par la FIFA en raison de l’invasion