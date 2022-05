Le Hertha sauve sa peau face à Hambourg

Hambourg (4-3-3) : Heuer Fernandes - Heyer (Gyamerah, 82e), Vušković, Schonlau, Muheim - Reis, Meffert, Rohr (Vagnoman, 58e) - Jatta (Kaufmann, 75e), Glatzel, Kittel. Entraîneur : Tim Walter.





Hertha Berlin (4-4-2) :

Tousart (96Tel un chat, Felix Magath et ses hommes ont fini par retomber sur leurs pattes.Mal embarqué après sa défaite au match aller (1-0), le Hertha Berlin renverse finalement Hambourg (2-0) et passera une dixième saison en Bundesliga.Totalement dominés et sans idée jeudi dernier à domicile, les visiteurs n'ont eu besoin que de quatre minutes pour se relancer ce lundi soir. Sur un corner bien frappé par Plattenhardt, Boyata, bien inspiré de choisir cette partie pour inscrire son premier pion de la saison, plante un coup de casque pour remettre les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Beaucoup plus timoré que lors de la partie disputée à l'Olympiastadion, Hambourg éprouve toutes les peines du monde à mettre en danger Christensen, ne cadrant pas la moindre frappe lors des quarante-cinq premières minutes.Au retour des vestiaires, les hommes de Walter poussent pour revenir au score, mais se montrent trop maladroits dans le dernier geste pour inquiéter le portier du Hertha. En face,procède en contre, mais attend finalement un nouveau coup de pied arrêté pour faire la différence. Plattenhardt, sur un coup franc excentré, expédie le ballon dans la lucarne de Heuer Fernandes, ouvrant lui aussi son compteur but cette saison. Dans la foulée ou presque, Jovetić manque de mettre fin à tout suspense en venant buter sur le portier hambourgeois (74), mais ses coéquipiers parviennent à tenir le score jusqu'au bout, ne cédant pas face aux derniers assauts du HSV.Au terme d'une saison plus que décevante, le Hertha a sans doute livré l'une de ses meilleures parties ce lundi soir, sauvant sa tête par la même occasion. Côté Hambourg, après avoir longtemps été le seul club à ne pas avoir connu la descente, il faudra passer une cinquième année consécutive en deuxième division.Christensen - Pekarík, Boyata, Kempf, Plattenhardt (Björkan, 82) - Serdar (Stark, 85), Ascacibar, Tousart, Prince-Boateng (Darida, 89) - Belfodil (Maolida, 82), Jovetić.Felix Magath.