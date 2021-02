Le glouton de City écœure West Ham

Opposé à West Ham lors de la 26e journée de Premier League, Manchester City a signé sa vingtième victoire de rang toutes compétitions confondues en venant à bout de son adversaire en milieu de deuxième période. Mais où s'arrêteront les Sky Blues, plus que jamais en tête du championnat anglais ?

Lingard rapproché

629 - Manchester City have conceded their first Premier League goal at the Etihad since 15th December against West Brom, ending their run of 629 minutes without conceding on home soil in the competition. Breached. #MCIWHU — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021

City (4-3-3) : Ederson - K. Walker, R. Dias, Stones, Zinchenko - De Bruyne, Fernandinho (c), Gündoğan (89e) - Mahrez, Agüero (G. Jesus, 61e), F. Torres (Foden, 65e). Entraîneur : Pep Guardiola.



West Ham (3-4-2-1) : Randolph - I. Diop, Dawson, Cresswell - Coufal, Souček, Rice (c), B. Johnson (Benrahma, 84e) - Fornals, Lingard - Antonio (Bowen, 84e). Entraîneur : David Moyes.

CitizensHammersIl ne peut visiblement rien leur arriver. Même avec deux occasions et demie, même avec une machine offensive grippée, même avec un Kun Agüero - transparent pour sa première titularisation depuis quatre mois - et un Ferran Torres transparents, même face à un outsider en plein forme (quatrième, au coup d'envoi) et très bien en place, même avec du gruyère dans son arrière-garde, même quand İlkay Gündoğan a un coup de mou, City continue d'enfiler les succès avec une insolence déconcertante. Face à West Ham (2-1), c'était la vingtième toutes compétitions confondues - et la 27sortie sans défaite -, et c'est la désormais incontournable charnière centrale Stones-Dias qui a sorti tout ce beau monde de la panade en s'occupant de remplir le tableau d'affichage.Avec un paquet de changements par rapport au onze qui a conquis le Borussia Mönchengladbach ce mercredi (0-2) , City a rapidement déployé son 2-3-5 en phase offensive. Mais il s'est montré très poussif, en première période : la première occasion est d'ailleurs à mettre à l'actif d'en confiance et appliqués, avec un Ederson obligé de se frotter à la grande carcasse de Michail Antonio (19). Il a ainsi fallu près d'une demi-heure pour voir Kevin De Bruyne, jusqu'ici emprunté, se régler enfin et les hommes de Pep passer devant sur leur seule grosse situation de ce cette mi-temps grâce au premier pion de Rúben Dias avec les Redevenu un joueur de football dans la capitale , Jesse Lingard a apporté du répondant en envoyant Antonio taper le poteau (39) et en trouvant les gants d'Ederson (40)… Puis en déviant avec brio pour ce même Antonio après un déboulé de Vladimír Coufal, West Ham recollant logiquementMalgré un Lingard toujours remuant et le frisson KDB en contre (58), la deuxième période est parti sur de petites bases. Mais à la suite d'un corner mal renvoyé par les jambons de l'ouest, Riyad Mahrez est sorti de sa boîte pour servir un John Stones tout seul dans la zone de vérité et en conditions optimales (2-1, 68). Cruel, clinique et parfait pour faire basculer ce match traquenard dans le bon sens, le rouleau compresseur mancunien montant en puissance lors des vingt dernières minutes après des mouvements opportuns sur le banc. Même si dans le temps additionnel, Issa Diop a eu la balle d'égalisation au bout du crâne (90+4). C'était déjà trop tard : la prochaine fois, peut-être qu' une entrée de Saïd Benrahma avant la 84ferait du bien à tout le monde.