Le futur championnat belgo-néerlandais se précise

Relations de voisinage.Ce jeudi, onze clubs belges et néerlandais se sont entretenus à Eindhoven, aux Pays-Bas, dans le but de lancer l’idée d’une nouvelle division réunissant les deux nations. Une création à double enjeu : sportif et économique. En effet, la création d’un championnat commun engendrerait une véritable augmentation des revenus issus des droits TV et permettrait d’obtenir une compétition plus intense et attrayante.Afin de penser la création d’une division « BeNeliga » , la Fédération néerlandaise s’est appuyée sur une étude réalisée par un cabinet indépendant à la demande de cinq clubs belges (Anderlecht, FC Bruges, Standard de Liège, La Gantoise, Genk) et six clubs néerlandais (Ajax, PSV, Feyenoord, Vitesse, Utrecht et AZ Alkmaar). «» , a précisé la fédération néerlandaise.À quand le mariage ?