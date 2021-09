Dédicace à tous ceux qui peuvent payer

Filme-toi, je te suis

Dons, Euro 1984 et boulangerie

Promis, je ne simule pas

Par Adrien Hémard et Léo Tourbe





La coupe de cheveux. Il y a quelques mois encore, c’était le seul point commun entre Snoop Dogg et Sidney Govou. Mais depuis quelques semaines, les deux hommes en partagent un autre : ils réalisent des vidéos personnalisées pour leurs fans, contre une rémunération. Pour le plus grand fumeur de weed d’outre-Atlantique, cela se passe sur Cameo, pionnier américain du business, contre 1000 dollars. Pour l’homme qui a acheté une 206 après son doublé contre le Bayern , l'affaire a lieu sur le leader français, Vidoleo, pour 30 euros. Comme de plus en plus de personnalités du ballon rond, l’ancien Lyonnais a rejoint la plateforme française. À tel point qu’aujourd’hui, le football représente 5% des activités de Vidoleo.Surprise : cette nouvelle mode est née aux États-Unis, à Chicago, un jour de 2016 avec la création de Cameo. Une start-up qui pèse aujourd’hui un peu plus de quatre Kylian Mbappé (si l’on estime que le gamin parisien vaut 200 millions d’euros), et qui compte Floyd Mayweather, Lance Armstrong ou Dennis Rodman dans ses rangs. En France, le phénomène est assez récent, et les pionniers se nomment Francky Vincent ou Frank Lebœuf., raconte Nicolas Poulet-Alinat, un des trois cofondateurs de Vidoleo, la plateforme de dédicaces n°1 en France avec 300 célébrités. L’ingénieur en étude, passé par Airbus, a lancé avec deux amis le projet lors du premier confinement :Cocorico ! Le succès n’a pas tardé à suivre. Les trois entrepreneurs ont même quitté leurs emplois respectifs pour s’investir à 100% dans leur nouveau bébé., assure Nicolas.C’est donc tout logiquement que les trois larrons ont commencé à attirer des joueuses et joueurs dans leur filet, en activant leur réseau et en suivant les demandes des clients., continue l'entrepreneur.Dernière prise : Jérôme Rothen, qui porte pour l’instant les couleurs de Memmo, un concurrent suédois, et qui raconte :Bingo, l’ancien Parisien en est.Bientôt présent sur Vidoleo en plus de Memmo, le gaucher de RMC Sport symbolise à lui seul la concurrence qui s’installe entre les différents sites., se rassure Nicolas, qui reste lucide :En attendant, chacun essaye d’attirer des noms de plus en plus ronflants, quitte parfois à ce que le joueur ne comprenne pas tout à fait où il a mis les pieds. Contacté par nos soins pour parler de sa présence sur Vidoleo, Salomon Kalou s'est par exemple montré étonné., sourit Nicolas, dont le catalogue propose 17 footeux comme Ludovic Giuly (50€), Maxwel Cornet (40€), Mohamed Sissoko (40€), Anthony Le Tallec (20€) ou encore Tony Vairelles (30€). Côté américain, Cameo boxe dans une autre catégorie avec Roger Milla (joueur le plus cher, à 820 euros pour une vidéo), Paul Gascoigne (216€), Michael Essien (82€) ou Adrian Mutu (82€), tandis que les Suédois de Memmo s’arment avec William Gallas (70€), Louis Saha (80€), Michael Owen (135€), Steve Savidan (30€) ou David Seaman (150€).Tout ça se matérialise par une page de présentation de chaque joueur où, à côté d’une rapide biographie, un bouton « demander une vidéo » accompagné du prix permet à l’utilisateur de passer commande., résume Magali Tézenas du Montcel, spécialiste du marketing sportif chez Sporsora. Chacun fixe ensuite son prix, selon ses motivations. Selon Nicolas Poulet-Alinat, sur Vidoleo - qui prend une commission de 25% sur chaque vidéo -, 70% des célébrités reversent leurs revenus à une trentaine d'associations caritatives comme ELA, La Croix-Rouge, le Secours populaire ou encore Un enfant par la main.Jérôme Rothen fait partie de ceux-là., explique le consultant.Un point de vue partagé par Bruno Bellone, qui vient de rejoindre Memmo :, peste l’autre buteur de la finale de l’Euro 1984.Conseiller municipal au Cannet, Bellone reste perplexe face aux joueurs qui encaissent à des fins personnelles (aucun de ceux-là n’a voulu témoigner, d’ailleurs) :Seule exception : les vidéos utilisées à des fins marketing., assure celui qui fait ça surtout, s’enflamme Rothen.Pour recevoir votre vidéo de Bruno Bellone qui vous souhaite un joyeux anniversaire - ou ce que vous voulez -, il suffit donc de cliquer, payer et d’attendre sept jours maximum, en moyenne. Tout en donnant quelques détails pour que la personnalité puisse personnaliser son message au maximum., explique Jérôme Rothen.D’autres ont moins d'inspiration et de talent, à en croire les avis, comme Michael Essien, aujourd’hui noté 4,5/5, mais qui avait récolté deux 1/5 à ses débuts il y a deux ans, justifiés ainsi :, puisC’est pourtant cette personnification feinte qui fait la force de ces vidéos., analyse Magali Tézenas du Montcel.Une proximité authentique, défend Nicolas Poulet-Alinat :Ce qui pose alors la question fatidique : n’est-ce pas étrange de vendre un autographe ?, concède Bellone. Nicolas Poulet-Alinat monte au créneau :De là à attirer des grands noms du ballon rond comme Zinédine Zidane, dont rêve Nicolas ? Probablement que non, estime Magali Tézenas du Montcel :Ce qui condamnerait ces sites à se contenter de joueurs moins connus., analyse la spécialiste en marketing.Si bien que la déléguée générale de Sporsora n’hésitera pas à conseiller à un joueur de rejoindre l’un de ces sites :L’experte en marketing suggère toutefois une évolution pour briser le plafond de verre : développer les appels en direct. Cela tombe bien : Vidoleo entend devenir, à terme, le premier réseau social d'interactions fans-célébrités en incluant ces discussions directes. Vous pourrez alors demander des conseils capillaires à Sidney Govou. Ou Snoop Dogg.