Le duo Firmino-Salah dans la légende des Reds

18 - Only Robbie Fowler & Steve McManaman (24) have combined for more Premier League goals for Liverpool than Mo Salah & Roberto Firmino (18). Timely. #LEILIV pic.twitter.com/waj9Ad1k2G — OptaJoe (@OptaJoe) February 13, 2021

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une éclaircie dans un ciel bien sombre. Alors que Liverpool enchaîne une troisième défaite consécutive face à Leicester , le duo Mohamed Salah-Roberto Firmino est entré un peu plus dans la légende desLe Brésilien, passeur décisif, et l'Égyptien, buteur, sont impliqués sur dix-huit buts de leur équipe. Seuls Robbie Fowler et Steve McManaman ont été plus efficaces avec Liverpool, avec 24 pions inscrits par l'un sur une passe de l'autre.Ça n'empêchera pas Liverpool de perdre le titre.