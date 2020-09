Le conseil lecture de la rentrée : "Deux pieds sur Terre" de Basile de Bure

Dans Deux pieds sur terre, son premier livre, le journaliste Basile de Bure suit et raconte la vie de jeunes joueurs du Red Star. Avec tout ce que ça comporte de hauts, de bas, d'espoirs, d'illusions et de déceptions.

Quel est le parcours type d’un garçon qui rêve de devenir footballeur ? Quelles sont les chances qu’il y parvienne ? Tous les fans de football ont en tête l’histoire de Zinédine Zidane, des rues de Marseille au centre de formation de Cannes, ou plus récemment de Kylian Mbappé, repéré à Bondy avant d’exploser à Monaco. Mais pour les quelques génies que nous connaissons, combien de sacrifiés ? Qu’est-ce qui peut bien faire la différence ? Le talent ? Le travail ? La chance ? Probablement un peu des trois.En immersion au sein du Red Star, le mythique club de Saint-Ouen, Basile de Bure a suivi les parcours de Jhon, Nadir, Esaïe et Sean, 14 ans. Il a simplement cherché à connaître ces gamins qui ont tout sacrifié pour réaliser leur rêve. Après un an à leurs côtés, au fur et à mesure des matchs, il témoigne de leurs joies, de leurs déceptions, de leur travail acharné et de leur désir d’une autre vie. Mais au-delà du foot, c’est aussi une histoire d’amitié qui se joue et le portrait d’une jeunesse émouvante qui se dessine.16/09/202020,90 €Basile de Bure est journaliste.est son premier livre.