Le Conseil d'Etat déboute Amiens de sa demande de maintien en Ligue 1

Le miracle n'aura pas lieu.Amiens est officiellement relégué en Ligue 2. Ce vendredi, le Conseil d'Etat a rejeté le nouveau recours en référé du club picard , qui réclamait la suspension de la décision de la LFP, actant leur descente et le refus d’une Ligue 1 à 22 équipes la saison prochaine. Les dirigeants amiénois vont aussi régler l'addition, puisque l’ordonnance délivrée par le Conseil d’Etat prévoit que la partie requérante sera tenue de verser une indemnité de 6000 euros à la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football, partie victime de la procédure contentieuse.Si la formation nordiste à «» et est «» , la clique de Bernard Joannin n'a pas le sourire. Les Amiénois regrettent que le juge des référés n’ait pas retenu «» et le président de l'ASC annonce qu’il attend désormais «» . Comprendre, une procédure qui prendrait sans doute plusieurs mois et qui rendrait à Amiens justice (et une indemnisation).Et c'est reparti pour un tour.