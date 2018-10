3

Le but involontaire d'un arbitre au Daguestan

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.Une scène rare et plutôt amusante s'est déroulée lors d'un match au Daguestan, cette petite république fédérée russe. La rencontre opposait le Keyes DD, un club de Kiziliourt, et Manas de Dahadaevskiy, pour le compte du deuxième tour d'une compétition locale. À la 43minute de jeu, l'équipe de Manas obtient un penalty, jusque-là rien d'anormal. Sauf que le joueur voit le gardien repousser la gonfle, qui va rebondir sur la tête de l'arbitre présent dans la surface, avant de finir sa route dans le but.Un pion refusé ? Même pas. Après la partie, l'homme en noir aurait expliqué que l'arbitre faisait partie du jeu et qu'il était donc obligé d'accorder le but à Manas, rapporte Euronews. Le match s'est finalement terminé sur un nul (4-4), ce qui devrait laisser un petit goût amer aux adversaires. En attendant, la vidéo n'aura pas tardé à circuler sur internet afin d'amuser la galerie.C'est donc ça, jouer à 12 contre 11.