Le Borussia Dortmund tombe déjà, Wolfsburg enchaîne

Fribourg (4-2-1-3) : Flekken - Schmid, Lienhart, Schlotterbeck, Günter - Keitel, Höfler - Jeong - Sallai, Höler, Grifo. Entraîneur : Streich.



Borussia Dortmund (4-1-2-1-2) : Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Haaland, Malen. Entraîneur : Rose.

Et un de chute, un... Au bout de la deuxième journée seulement, le Borussia Dortmund a connu sa première défaite ce samedi en Bundesliga sur le terrain de Fribourg. La faute à Grifo, d'abord, auteur d'un superbe coup franc dès la sixième minute de jeu. À Flekken, ensuite, qui a sauvé les siens devant Bellingham avant de voir le poteau repousser une tentative de l'Anglais en première mi-temps. Et à Sallai, enfin, qui a signé le break d'une volée au retour des vestiaires. Les visiteurs se sont pourtant créés des occasions et ont même réduit la marque grâce à un but de Keitel contre son camp (sous la pression de... Bellingham) alors qu'il restait plus d'une demi-heure à jouer, mais Haaland a manqué de précision et sa frappe a manqué le cadre au lieu de se transformer en égalisation. Résultat : Les locaux sont deuxièmes (derrière Wolfsburg et ses deux victoires), et son adversaire du jour cinquième...en attendant les autres rencontres, notamment celle du Bayern Munich.