Le Bayern désosse l'Union Berlin

FC Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Stanisic, Kouassi, Upamecano, Hernandez - Musiala (Sabitzer, 62e), Kimmich (Tolisso, 75e), Sané (Roca, 75e), Müller (Choupo-Moting, 75e), Coman (Gnabry, 68e) - Lewandowski. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



1. FC Union (3-5-2) : Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Ryerson, Khedira, Oczipka, Möhwald (Schäfer, 62e), Haraguchi (Ujah, 84e) - Becker (Michel, 72e), Awoniyi (Voglsammer, 72e). Entraîneur : Urs Fischer.

Désunion Berlin.En proie au « doute » (tout est relatif) le Bayern devait se relancer après avoir enchaîné deux matchs nuls en Bundesliga. Face à un FC Union amoindri dans cette deuxième partie de saison à la suite du départ de cadres (Kruse, Friedrich) et de l'absence de piliers (Trimmel, Prömel) pour cause de coronavirus et d'un trop-plein de cartons jaune, len'a pas fait dans la dentelle et parfaitement rempli sa mission (4-0).Et les 37 000 spectateurs de l'Allianz Arena (jauge oblige) ont parlé français lors de ce. D'une frappe sèche à l'entrée de la surface, Kingsley Coman ouvre les hostilités en pleine lucarne et signe son cinquième but de la saison. Coupable d'une main trop faible, le portier berlinois Andreas Luthe ne se ressaisit pas dix minutes plus tard sur ce coup de casque de Tanguy Kouassi qui fait le break en moins d'une demi-heure en reprenant un corner de Joshua Kimmich. Premier but pour l'ancien du PSG qui dicte le tempo à suivre. Message reçu par Robert Lewandowski qui, peu avant la pause, aggrave la marque en se faisant justice lui-même sur penalty à la suite d'une faute de Luthe (décidément !) dans la surface à son encontre.Dans le second acte, le Polonais (qui n'a toujours pas prolongé son contrat, rappelons-le) s'offre un doublé, bien servi par Musiala, et porte son compteur personnel à 31 (TRENTE-ET-UN !) buts cette saison. En face, l'Union s'offre un micro-frisson par Awoniyi peu avant l'heure de jeu, mais sa frappe est sauvée sur la ligne par Lucas Hernandez. Frustrant. Seul le parcage berlinois maintient le FC Union, baladé par les Sénateurs bavarois pendant les 20 dernières minutes de la partie, hors de l'eau en chantant à plein poumons jusqu'à la fin. Probablement suffisant pour remporter le prix orange, moins pour recoller aux places européennes, la dernière - occupée par Hoffenheim - étant désormais à six points desEn attendant le déplacement de Dortmund à Cologne ce dimanche, le Bayern compte désormais sept longueurs d'avance sur son dauphin. Vivrait-on un semblant de suspense en Bundesliga ? On n'aurait presque oublié que ce fusse possible !