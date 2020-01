La vie en rose de Bafodé Diakité

De retour début janvier avec un doublé inscrit lors de la claque reçue face à Brest (2-5), Bafodé Diakité a une mission : aider le Téfécé à se sortir du pétrin dans lequel il s'est mis. Quoi de plus normal pour un défenseur polyvalent d’à peine 19 ans, qui n’a jamais quitté Toulouse et qui est aussi considéré comme l’un des espoirs français les plus prometteurs à son poste.

Le samedi 11 janvier, Bafodé Diakité a passé une drôle de soirée. Disons qu'il n'est pas fréquent, lorsqu'on est un défenseur central qui a fêté ses 19 ans cinq jours plus tôt, d’inscrire un doublé de la tête en Ligue 1 tout en perdant avec son club. «, explique son copain d’enfance Sofiane Eclancher.» Quoi de plus normal quand on dispute sa deuxième saison en Ligue 1 et qu’on revient sur l’herbe cabossée du Stadium trois mois après avoir subi une blessure au mollet. Quoi de plus normal, surtout, quand on est un "Pitchoun", un enfant du Téfécé et de la ville de Toulouse.Cette Ville rose, Bafodé Diakité l’arpente depuis son plus jeune âge. Il a grandi dans le sud-ouest de la métropole occitane, à la Reynerie, d’abord à la cité du Parc, avant de déménager à "Tabar", un autre quartier de la ville. Quand il n’est pas à l’école primaire Buffon, il tape dans le ballon. Au centre, après les cours, mais aussi auUn terrain de jeu en béton - «» dixit Sofiane - où Bafodé n’hésite pas à mettre au sol des ados qui ont trois ou quatre ans de plus que lui. «, confirme Luka Ouedraogo, qui était souvent de la partie.» Le plus souvent, c’est quand même sur les terrains du TAC (le Toulouse Athlétic Club, un club de quartier fondé en 1931,que sévit le jeune Toulousain. Antony Gimeno, qui deviendra son entraîneur par la suite, se souvient de sa rencontre avec le jeune Diakité : «Fayçal Gacem, le directeur de l’école de football du Toulouse Athletic Club, aime rappeler que «» était pisté par le TFC dès les U10. Mais surtout qu’à dix ans, Bafodé Diakité n’était mentalement plus du tout un petit garçon. «"Oh Bafodé, il y a tes enfants qui t’attendent ! Dépêche-toi de te doucher et ramène tes gosses chez toi."» Un papa, Bafodé l’est aussi sur le pré chaque week-end. Physiquement plus fort, il épate son monde par son intelligence tactique et sa capacité à se montrer infranchissable. Une aisance qui pousse son coach à lui faire repousser ses limites en plein match. Parfois, à l’extrême : «» À en croire les propos du dirigeant du TAC, la cote de Bafodé est telle qu’elle inspire parfois la crainte. Même avant le premier coup de sifflet. «, reprend Gimeno."Oh, y a Bafodé aujourd’hui !"» Rien que ça.À 11 ans, Bafodé se permet même d’offrir un faux espoir à ses adversaires les plus craintifs. Plutôt bon élève, il intègre l’internat d’excellence du collège de Boulogne-sur-Gesse, à une grosse heure de route de chez lui, dans le cadre d’un programme d’égalité des chances.Mais, malgré l’éloignement et le seul entraînement collectif du vendredi auquel Bafodé peut participer, le petit bonhomme poursuit sa progression et continue de faire l’unanimité. «, note Antony Gemino."C’est toi le patron de la chambre, y a pas de problème quand je reviens".Après une nouvelle masterclass sur un demi-terrain du Stadium, sous la pluie, le Téfécé ne peut plus attendre et décide d’avancer ses pions pour récupérer le joyau. Avec un beau deal : une intégration au centre de formation un an en avance, alors que Bafodé n’est encore qu’en U13. Durant sa formation, il n’a quasiment aucun obstacle à affronter. Sauf un, et pas des moindres. En 2017, un examen médical lui détecte une anomalie cardiaque. Pendant près d’un an, il est privé de match et ne doit faire que le strict minimum à l’entraînement. «, explique Assita Diakité, la grande sœur de Bafodé, dans un mini-documentaire consacré au Pitchoun » Le club ne lâche pas l’affaire, pousse les examens et autorise finalement le numéro 2 des U17 à reprendre le chemin de la compétition. Avec encore plus de force, plus d’envie, et un horizon qui s’apprête à se dégager encore plus vite qu’il ne le croit.Lorsqu’Alain Casanova débarque à la tête de l’équipe première du Téfécé, le 20 juin 2018, le coach de 58 ans procède alors à sa traditionnelle revue d’effectif. «, détaille-t-il aujourd’hui.» Peu à peu, Bafodé apparaît à plusieurs reprises dans le groupe toulousain et signe même son contrat professionnel au mois d'octobre. Avant de goûter, sous la forme d’une titularisation, à sa grande première chez les pros, le 5 décembre 2018, à Reims. Casanova : «Treize jours plus tard, à Caen, Bafodé Diakité est une nouvelle fois aligné au poste de latéral droit. Tout se passe comme prévu, jusqu'à ce penalty qu'il concède dans le temps additionnel, qui offre à Fayçal Fajr et aux Caennais les trois points. Une erreur difficile à digérer pour lui, mais pas pour Casanova, qui a encore l'action parfaitement en tête : «» Aujourd’hui, Bafodé Diakité est titulaire indiscutable en charnière centrale à Toulouse et bien présent en équipe de France U19. Un statut qui n’étonne pas Alain Casanova, qui lui prédit même un avenir doré : «» Preuve qu'aujourd’hui, excepté le classement de son club de cœur, tous les voyants sont au rose pour Bafodé Diakité.