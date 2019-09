La tempête Bleue envoie valser l'Albanie

Inventive, appliquée et portée par un Kingsley Coman comme on l'attendait depuis longtemps, l'équipe de France a filé une rouste pleine de maîtrise à l'Albanie (4-1). Alors oui, l'opposition n'était pas à la hauteur... et alors ?

105

Encas de pépin

Coman of the match

France (4-2-3-1) : Lloris - Hernandez (Digne, 80e), Lenglet, Varane, Pavard - Matuidi, Tolisso - Coman (Ikoné, 77e), Griezmann, Lemar (Fekir, 84e) - Giroud. Entraîneur : Didier Deschamps.

Albanie (3-4-3) : Straskosha - Ismajli, Djimsiti, Mavraj - Roshi, Abrashi (Xhaka, 73e), Ramadani (Gjasula, 53e), Hysaj - Uzuni, Bare, Balaz (Çikalleshi, 62e). Entraîneur : Edoardo Reja.

Par Théo Denmat, au Stade de France

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et soudain, l’accouchement. Ne pas croire que l’on n’était pas prévenus : s’il arrive toujours sans prévenir, les médecins avaient eu le temps de préparer la famille. À la question : «» , les parents répondaient cette semaine oui dans un sourire... et bingo. Pur-sang majestueux au cœur de la cavalcade offensive de l’équipe de France face à l’Albanie (4-1), Kingsley Coman repart avec une victoire sous le bras et le trophée d’homme du match. Que cela ne cache pas le reste : collectivement, les Bleus ont proposé du lourd.Mais avant cela, voilà encore un mot que Jean Roucas ne comprendrait pas, en plus de son époque :d’un jour,toujours, si ce France-Albanie devait commencer par un plat, ce serait une saucisse. Bigre, le Stade de France diffuse l’hymne andorran à la place de celui des visiteurs, s'excuse auprès des Arméniens, et voilà que le programme prend deux bourdes et sept minutes dans l’aile. Puisqu’on en parle en attendant, tiens : sur les ailes, Coman et Lemar constituent le pain du hot-dog, avec Giroud et Griezmann en knack centrale, Matuidi et Tolisso en condiments. Une organisation resserrée qui offre peu d’espace au 3-4-3 offensif de l’Albanie, et prend à la gorge ce même onze disposé en 5-3-2 en phase défensive. L'indigestion pointe.La preuve, une fois le jeu lancé, Coman se mue en moutarde : il monte au nez. La passe de Varane en profondeur est un délice, et voilà déjà les Bleus devant (1-0, 8). Rebelote dans la foulée – le bide a encore de la place –, Giroud voulant cette fois filer sa part à Griezmann, sans succès (12). En réalité, l’aspirateur de table que constitue le rideau Matuidi - Tolisso avale toutes les miettes dans une volonté zéro gaspi, que Giroud se fait un plaisir de récompenser sur un nouveau débordement côté gauche (2-0, 26). Et puisque ça marche, pourquoi se priver ? Énième merveille dans le dos de Mavraj, débordé, qui offre le penalty en fauchant Hernandez (35). Griezmann, déjà gavé, se permet de le coller sur la barre : on parie qu’il se laisse un peu de place pour le dessert.Parce qu’il y a de quoi faire, une fois la farandole présentée sur son plateau d’argent ! Les Bleus, emmenés par leur socle munichois (Pavard, Hernandez, Tolisso, Coman), multiplient les délices au caramel que seul Djimsiti, défenseur albanais, parvient à stopper (52, 53). Enfin seul... On allait oublier l’essentiel de la recette, le jaune d’œuf de la mayonnaise : Strakosha, portier délaissé, mais point lassant, héroïque devant Griezmann après un jeu collectif trois étoiles (56). Les débordements s’intensifient, souvent d’ailleurs à la conclusion de mouvements comptant un nombre de triangles à faire pâlir Cédric Villani. Ça pousse, ça pousse... et ça rentre, couronnant l’excellente copie de Coman, bien plus en valeur que Lemar (3-0, 68).Quand tout roule, tout roule : histoire de lui offrir une ovation, Didier Deschamps fait sortir son prodige pour un deuxième cadeau, la première sélection de Jonathan Ikoné. Vite mis en lumière par une accélération qui laisse Xhaka sur place, le Lillois montre même mieux : un but, tranquillement (4-0, 85). Çikalleshi réduira bien la marque sur penalty pour faire suer Hugo Lloris, inutile jusque-là (4-1, 90), mais sans parvenir à ternir l’impression générale. Les Bleus conservent la tête de leur groupe H, et il semblerait bien que l’accident turc ait servi à l’essentiel : remettre tout le monde dans le sens de la marche. Bon appétit.