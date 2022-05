La Roma écarte Leicester et s'offre une finale

(3-4-2-1) : Patricio - Mancini, Smalling, Ibáñez - Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski (Viña, 85e) - Zaniolo (Veretout, 78e), Pellegrini - Abraham (Shomurodov, 88e). Entraîneur : José Mourinho.



(4-3-3) : Schmeichel - Pereira (Castagne, 70e), Fofana, Evans, Justin - Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall (Pérez, 77e) - Lookman (Amartey, 46e), Vardy, Barnes (Iheanacho, 46e). Entraîneur : Brendan Rodgers.

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les Romains, ça veut dire beaucoup.C'est sans doute la larme à l'œil que les tifosi romains sont rentrés chez eux, ce jeudi soir. Pas à cause de la pluie, qui s'est invitée en début de rencontre, mais plutôt grâce au résultat de celle-ci (1-0, score cumulé 2-1). Trente et un ans après sa dernière finale européenne, la Louve retrouve le sommet de l'Europe. De la C4, certes, mais de l'Europe quand même.Après le nul à l'aller, tous les espoirs étaient permis des deux côtés. Mais ce sont lesqui y ont cru le plus fort. Au bout du premier orage dans la défense des, un éclair : le coup de casque de Tammy Abraham, à la réception d'un corner tiré par Pellegrini. Les hommes en bleu (ciel, pour ne rien arranger) se sont attiré les foudres de la Louve, emmenée par Zalewski et Abraham, et n'ont presque pas vu le jour en première période.Pour marquer des buts, la meilleure chose à faire reste de cadrer. Lesn'y sont pas parvenus, jusqu'à la 79minute et une frappe mollassonne de Maddison. Pourtant, Rodgers avait remanié son attaque à la mi-temps, mais c'était compter sans la réponse tactique de son vieil ami Mourinho qui a ordonné un repli défensif savamment exécuté. Résultat : un second acte qui a endormi tout le monde, sauf peut-être les fidèles du Stadio Olimpico, et encore. La véritable liesse est bien revenue, au moment d'ovationner Abraham à sa sortie et au coup de sifflet final, moment de la réalisation : la Roma est en finale de Coupe d'Europe. Elle y affrontera le Feyenoord, bourreau de l'OM, le 25 mai prochain à Tirana.Encore un coup de Mou.