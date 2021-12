La Roma plombe l'Atalanta et se replace

34

Atalanta (3-4-3): Musso - Tolói, Palomino, Djimsiti (L. Muriel, 33e) - Hateboer (Zappacosta, 78e), De Roon, Freuler, Pezzella (Maehle, 78e) - Iličić (R. Malinovskyi, 46e), Zapata, Pašalić (A. Mirantchouk, 64e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini



AS Roma (3-4-1-2): Rui Patricio - G. Mancini, Smalling, Ibañez - M. Viña, B. Cristante, Veretout (Kumbulla, 90e+1), Karsdorp - Mkhitaryan (Calafriori, 88e) - T. Abraham (Bove, 90e+1), Zaniolo (E. Shomurodov, 69e). Entraîneur : José Mourinho



Au Stadio Azzurri d'Italia de Bergame, l'Atalanta a perdu pied ce samedi après-midi contre l'AS Roma (1-4). Une première défaite après six victoires d'affilée en championnat. Dans ce match comptant pour la 18journée de Serie A, ce sont les hommes de José Mourinho qui ont frappé un grand coup, avec un Jordan Veretout en grande forme.Il ne fallait pas arriver en retard pour assister à l'ouverture du score d'Abraham, qui a profité de deux interventions maladroites et d'un tir contré pour cueillir à froid lad'entrée. Dans une première période très hachée, la Roma a procédé en contre et Zaniolo a doublé la mise après une combinaison géniale avec Veretout à la suite d'une récupération haute. Dans le dur, l'Atalanta est revenue dans la partie dans le temps additionnel de la première période. Entré à la place de Djimsiti quinze minutes plus tôt, Luis Muriel a vu Cristante dévier sa tentative dans ses propres filetsMais les hommes de Gasperini n'ont pas retourné leur adversaire du jour, loin de là. Le succès de la Roma a continué de se dessiner après l'heure de jeu, Smalling trompant Musso à bout portant après s'être trouvé à la réception d'une merveille de coup franc de Veretout. Un but contre le cours du jeu, tant las'était montrée pressante sur le but de Rui Patricio, sauvé par une position de hors-jeu de Palomino après avoir cru à l'égalisation bergamasque. La Roma a finalement enfoncé le clou au bout d'un nouveau contre emmené par Veretout, qui vu sa frappe contrée se transformer en passe décisive pour AbrahamImpuissante malgré une très large domination, l'Atalanta craque complètement à domicile, mais conserve six points d'avance sur la Roma et sa troisième place. La Louve grimpe à la cinquième marche de Serie A.