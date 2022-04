La Roma frustre Leicester

Leicester (4-3-3) : Schmeichel – Pereira, Fofana, Evans, Castagne (Justin, 21e) - Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall – Albrighton (Barnes, 63e), Vardy (Iheanacho, 62e), Lookman (Perez, 84e). Entraîneur : Brendan Rodgers.



AS Roma (3-5-2) : Patricio – Ibañez, Smalling, Mancini – Karsdorp, Mkhitaryan (Veretout, 57e), Cristante, Pellegrini (Afena-Gyan, 85e), Zalewski (Vina, 85e) – Zaniolo (Oliveira, 70e), Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

GJ

J’entends la Louve, les Renards et la belette.Au King Power Stadium, Leicester et l’AS Rome n’ont pas réussi à se départager en demi-finale aller de C4 (1-1). Les retrouvailles entre José Mourinho et Brendan Rodgers promettaient une opposition de style. Elle a eu lieu ! Pendant plus d’une heure, le tacticien portugais a cru maîtriser son ancien élève grâce à une solide défense. Les Romains piquent sur leur première occasion par l'intermédiaire de Pellegrini, entre les jambes de Schmeichel. Plus matures dans le jeu , lesrésistent ensuite aux assauts répétés des hommes en bleu.Au total, Leicester aura frappé 14 fois au but contre 4 petites tentatives italiennes. Mais il a fallu attendre l’entrée d’Harvey Barnes (63) pour faire sauter le verrou romain. L’international anglais adresse un centre à Lookman qui trompe enfin Rui Patricio. La Roma a l’occasion d'arracher la victoire, mais Sergio Oliveira ne transforme pas une géniale talonnade de Tammy Abraham en passe décisive (79). Tout reste ouvert avant le retour, dans une semaine, à l'Olimpico.Pour voir du football total, on conseillera aux deux équipes de se faire le replay de Feyenoord-OM.