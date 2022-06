La patate d'Eduard Spertsyan pour donner la victoire à l'Arménie face à l'Irlande

AL

Un but très Spértsyal.Alors que l'Arménie et l'Irlande se dirigeaient vers un partage des points tout ce qu'il y a de plus Coubertin en ouverture du groupe 1 de la Ligue B de la Ligue des nations ce samedi, Eduard Spertsyan (21 ans) a choisi de plonger le stade Vazgen Sargsyan d'Erevan dans une ivresse prolongée, en plantant son second but en sélection, en force et à bonne distance. Le joueur de Krasnodar, qui a libéré les siens à la 74minute, n'a pas délivré qu'un clin d'œil à son numéro en club (74), il a également permis à l' « Hayastan » de retrouver le goût de la victoire en match officiel, pour la première fois depuis le 31 mars 2021.Considéré comme le plus grand crack arménien actuellement, le milieu offensif serait notamment dans le viseur de Marseille, Monaco et Nice en Ligue 1, et ne devrait plus s'éterniser en Russie, où il est né et a fait toutes ses classes.Bientôt aussi célèbre qu'Édouard Mendy ?