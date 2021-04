La lucarne enchantée d’Évry

Les réseaux sociaux sont en feu. Depuis quelques semaines, une vidéo fait le buzz. Gay l’ancien, petite veste en cuir, cheville droite bloquée, envoie du premier coup un ballon dans la lucarne de la rue Jules Vallès d’Évry. La suite, des tentatives par milliers et des conseils aiguisés de l’ancien. On a passé une après-midi avec lui.

La célébration elle est magique pic.twitter.com/jJ95bnXfoL — Malanostress (@MalaSOn91) December 6, 2019

M.U, Coupe d’Essonne et Temple Shaolin

Les voisins « dans la merde »

Par Gad Messika et Babacar Sall, à Evry // Crédits photos : Mobeg

Quand on arrive sur la place Jules Vallès d’Évry, Gay « l’ancien » est posé sur sa chaise Quechua en train de discuter tranquillement. Ici, c’est la star depuis quelque temps. Depuis son passage sur les réseaux sociaux, il n’y a pas un jour où il est tranquille. «» en voyant une femme passer. Cette célébrité soudaine, Gay la doit à son frère Malason. Il y a quelques jours, il décide de mettre sur Snapshat une vidéo qui va rapidement faire le tour des réseaux sociaux. «, nous rappelle-t-il.» Parce que oui, la magie des réseaux sociaux, c’est qu’avec un ballon et une fenêtre de local ouvert du 24 rue Jules Vallès, la légende Gay s’est créée.« Mais qu’est-ce qui se passe ? » ,"On essaie de mettre la balle dans le trou !""Tout ce bruit pour ça et depuis tout à l’heure ? Allez, donnez-moi la balle !"."Tu crois que toi, tu vas réussir ?"."Je connais mon football" » . Et ce qui est arrivé arriva. La frappe est limpide, pure, et termine en plein dans la petite lucarne. «» !En discutant avec lui, on sent que Gay a du vécu, qu’il connaît le ballon. Ses équipes préférées ? Marseille et Manchester United. «» . Son plus beau but en club avec Évry ? «» . Des exploits, mais surtout de l’amusement et un apprentissage... dans un temple Shaolin. Bien entendu, il n’y a ici aucune fiction. «» . Et à partir de là, on comprend d’où vient cette sérénité à toutes épreuves. Les conseils qu’il distille valent cher, c’est pour cela qu’il les donne uniquement aux petits. Certains parlent de chance, mais sa réplique est toute trouvée : «« Chance » ,» .En ce moment, les vacances scolaires sont accompagnées du Ramadan, et forcément, il y a moins de monde dehors. Pour combler les déficits techniques, certains invoquent le manque de calcium dû au mois sacré. Selon Jacob, plus de 25 ans de football à son actif et toujours sans succès face à la fenêtre, «» . Et Gay dans tout ça ? Est-il capable de nous remettre une frappe dans la lucarne, comme ça, sur commande ? «» .L’excuse des chaussures a permis à Gay d’entretenir sa légende. Depuis la diffusion de cette vidéo, de nombreuses personnes viennent s’essayer. Mala nous explique qu’il y a «» . Et le voisinage ? Comment réagit-il à cette nouvelle notoriété du quartier, et un ballon qui tape le mur toute la journée ? «(Rires) » . Gay reconnaît en revanche que le football intéresse moins les jeunes et ça le déçoit un peu. «» . Ce qui est sûr, c’est que la story de cette lucarne durera bien plus de quinze secondes.