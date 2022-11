La liste du Maroc avec Harit et Ziyech et sans Munir

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ??Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib ?? #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

MDG

Walid Regragui a dévoilé sa liste des 26 qui l’accompagneront au Qatar. Sans grande surprise, on retrouve des cadres tels qu'Achraf Hakimi, Hakim Ziyech ou encore Sofiane Boufal. On peut aussi noter la présence d’Amine Harit, qui s’épanouit du côté de l’Olympique de Marseille. Du haut de ses 25 ans, il jouera sa deuxième Coupe du monde, après celle de 2018.Quelques absences sont à relever pour les Lions de l’Atlas. L’avant-centre de Ferencváros, Ryan Mmaee ne sera pas de la partie, malgré ses quatre buts et passes décisives en matchs qualificatifs pour le Mondial. On peut aussi noter l’absence de Munir El Haddadi de Getafe, pourtant convoqué en septembre dernier. Le Maroc est placé dans le Groupe F, avec le Canada, la Belgique et la Croatie.L’objectif ? Faire mieux que le petit point obtenu en 2018.