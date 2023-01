La Juve s'arrache à Crémone

Cremonese (3-5-2) : Carnesecchi - Bianchetti (Ciofani, 90e), Ferrari (Hendry, 59e), Lochoshvili - Sernicola, Pickel, Castagnetti (Milanese, 75e), Meitè, Valeri - Okereke (Buonaiuto, 59e), Dessers (Afena-Gyan, 75e). Entraîneur : Massimiliano Alvini



Juventus (3-5-1-1) : Szczęsny - Gatti, Bremer, Danilo - Soulé (Chiesa, 55e), McKennie (Paredes, 67e), Locatelli, Fagioli (Kean, 55e), Kostić (Iling-Junior, 85e) - Miretti (Rabiot, 67e) - Milik. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

L'ex-Grantatakan de l'OM a offert trois points précieux à la Vieille Dame.Au bout du suspense, Arkadiusz Milik a délivré la Juve d'un coup franc poteau rentrant au début du temps additionnel (1-0). Une issue heureuse pour les Juventini qui ont souffert chez le promu lombard.Le premier acte entre les- qui n'ont toujours pas gagné en Serie A au coup d'envoi - et lesest équilibré, la formation de Massimiliano Alvini gênant particulièrement l'ogre turinois. À deux reprises, le promu exulte à tort : une première fois quand Emanuele Valeri lobe Wojciech Szczęsny, mais voit l'un de ses coéquipiers signalé hors jeu, une seconde quelques minutes plus tard via Cyril Dessers finalement réprimandé pour une faute dans un duel aérien avec Danilo. En face, la Juve est brouillonne, mais fait passer deux petits frissons via une frappe de Matias Soulé bien détournée par Marco Carnesecchi puis une autre chiche de Fabio Miretti qui a frôlé la transversale de la Cremo.En seconde période, les deux puncheurs se rendent coup pour coup : Federico Chiesa trouve le petit filet de Carnesecchi, Dessers fracasse le poteau droit de Szczęsny en réponse, Adrien Rabiot tombe une nouvelle fois sur le portier local, tandis que sur le contre, Valeri fait briller l'international polonais. Et puis sur un coup franc plein axe à trente mètres, Milik délivre le peuple turinoisqui voit son équipe réaliser une très belle opération à la suite de la défaite de la Lazio et du nul de l'Atalanta