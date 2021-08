La Juve cale déjà à Udine, Bologne fait craquer l'US Salernitana

AC

Déjà une première contrariété pour la Juve !Sur le pelouse de l'Udinese, les hommes de Max Allegri n'ont pu faire mieux qu'un nul (2-2) au terme d'un match qu'ils avaient pourtant en mains. Tout avait commencé comme dans un rêve lorsque sur un mouvement côté droit, Rodrigo Bentancur servait parfaitement en retrait Paulo Dybala pour l'ouverture du score. Tout allait encore mieux quand à la suite d'une ouverture magnifique de la Joya, Juan Cuadrado s'en allait faire le break. Oui, mais voilà. Au retour des vestiaires, lesdéjouent et vont voir les gars de Luca Gotti reprendre des forces. Pas dans un grand soir, Wojciech Szczęsny concède un penalty et voit Ricardo Pereyra le tromper de près. Le gardien international polonais n'est pas au bout de ses peines car, si ses camarades touchent à deux reprises les montants de Marco Silvestri, lui non plus n'est pas inspiré au moment de raté sa transmission vers Leonardo Bonucci que Gerard Deulofeu punit logiquement. Dans le temps additionnel, à la suite d'un bonbon délivré par l'entrant Federico Chiesa, l'autre entrant Cristiano Ronaldo pense sortir la Vieille Dame du piège, mais est finalement signalé hors jeu.Preuve que jouer avec un maillot immonde, ça se paye un jour.Festival d'émotions au Renato-Dall'Ara ce dimanche entre Bologne et le promu qu'est l'US Salernitana.Après un premier acte équilibré où le Norvégien Stefan Strandberg est exclu dix minutes avant la pause chez les visiteurs, le second acte part complètement en vrille lorsque Roberto Soriano voit rouge à son tour à cause d'un coup de coude sur Milan Djuric dans sa surface de réparation. Bologne est à 10, et même mené puisque Federico Bonazzoli transforme la sentence. Le chassé-croisé peut alors commencer : Lorenzo De Silvestri égalise une première fois sur un corner de Nicola Sansone, le Sénégalais Mamadou Coulibaly nettoie la lucarne de Łukasz Skorupski pour remettre le doute aux locauxmais Marko Arnautović remet de nouveau les deux équipes au même niveau d'un tir rasant gagnant. Les hommes de Siniša Mihajlović en veulent encore et sur un nouveau corner, le capitaine De Silvestri claque un nouveau coup de casque gagnant. Dans les dernières minutes de la rencontre, Jerdy Schouten quittera à son tour le terrain et laissera Bologne à neuf après un deuxième jaune. Mihajlović peut pousser un « ouf » de soulagement : sa formation a finalement fait le job et commence sa saison de la meilleure des manières. Ou presque.