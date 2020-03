La Juve poignarde l'Inter

Sereine avant la pause, glaçante de réalisme et dominatrice en seconde période, la Vieille Dame a planté deux coups de poignard dans le torse de l'Inter de Conte, qui perd des points précieux dans la course au titre.

102

Morose football

Dybala land

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro (De Sciglio, 77e) - Ramsey, Bentancur, Matuidi - Douglas Costa (Dybala, 59e), Higuaín (Bernardeschi, 80e), Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Inter (3-5-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Candreva (Gagliardini, 74e), Vecino, Brozović, Barella (Eriksen, 59e), Young - Lukaku (Sánchez, 77e), L. Martinez. Entraîneur : Antonio Conte.

Question quasi existentielle : peut-on jouer un beau match de football alors qu'une bonne partie du pays est en quarantaine et qu'une saloperie sanitaire nommée coronavirus oblige le football transalpin à jouer sa comédie humaine dans des stades vides ? La réponse est manifestement oui, quand il s'agit de la Juventus : tour à tour sereine, froidement réaliste, puis nettement dominatrice, la Vieille Dame a séché l'Inter dimanche soir et peut-être porté un sale coup aux espoirs dedesL'ambiance a beau s'avérer lunaire, le show du soir n'est pas sans pesanteur, et les deux formations commencent comme elles peuvent le clou du spectacle dominical. Côté Juve, on mise d'abord sur les coups de pied arrêtés, à l'image de cette tête sur corner de De Vrij en début de match, boxée sur sa ligne par Handanović. Puis ce sont les percées de Cristiano Ronaldo qui décrispent un peu la Vieille Dame, le Portugais exploitant les espaces laissés par le bloc, dont les lignes sont parfois généreusement distendues. C'est cependant bien l'Inter qui tricote un jeu un peu plus présentable, notamment en utilisant à son avantage les ailes : Candreva et Young multiplient les montées et les centres, mais lesjouent du nombre derrière, pour étouffer Lukaku et Martinez, trop esseulés dans la surface adverse. Et alors ? Alors rien ou presque. La première période, radine en occasions, ne sera pas du genre à re-booster moralement l'Italie du football, qui cogite encore pour savoir s'il ne lui faudra pas suspendre jusqu'à nouvel ordre la Serie A.Évidemment, dans les matchs comme ça, ce sont encore les animaux à sang froid qui s'en sortent le mieux. L'Inter a beau mieux commencer le second acte, la Vieille Dame se planque dans les profondeurs façon croco des marécages. L'objectif ? Jaillir sans prévenir, afin de choper à la gorge les. Peu avant l'heure de jeu, Matuidi percute à gauche, centre pour Ronaldo et Ramsey profite du bordel ambiant pour allumer Handanović, de près. L'Inter, apeurée comme une proie blessée, se planque dès lors bizarrement sous sa capuche, au lieu de se rebeller. Sarri en profite alors pour dégainer son arme fatale, Paulo Dybala, laissé au repos ce soir. L'Argentin ne mettra que huit minutes à se mettre magistralement en évidence : après avoir combiné avec Higuaín dans l'axe,casse les cotes de Škriniar et Young d'une superbe feinte de frappe, ponctuée d'un extérieur du pied gauche qui laisse Handanović sur ses appuis. L'Inter ne s'en remettra pas et accuse un revers qui lui coûte cher, aussi bien symboliquement que sportivement. Même sicomme Piémontais ont en ce moment autre chose dans la caboche que de penser au, alors que l'avenir de cette Serie A cuvée 2019-2020 reste encore largement confus.