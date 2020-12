La Juve plie le Dynamo Kiev

Juventus (3-4-1-2) : Szczęsny - De Ligt, Bonucci (Danilo 62e), Demiral (Dragusin 68e) - Sandro, McKennie, Bentancur (Arthur, 75e), Chiesa (Kulusevski, 75e) - Ramsey (Bernardeschi 62e) - Ronaldo, Morata. Entraîneur : Andréa Pirlo



Dynamo Kiev (4-5-1) : Bushchan - Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko - Tsygankov (Lednev, 90e), Shepelev (Garmarsh, 72e) , Sydorchuk, Shaparenko (Karavaev, 84e), Rodrigues (De Pena, 72e) - Verbič (Supriaha, 72e). Entraîneur : Mircea Lucescu

GM

Alors que ce groupe G était déjà plié, la Juve n’a pas eu à forcer son talent pour écraser le Dynamo Kiev, ce mercredi à Turin. Dans une première mi-temps totalement dominée par la Vieille Dame, les hommes de Pirlo doivent attendre la vingtième minute pour, enfin, trouver le chemin des filets. Sur un beau centre d’Alex Sandro, Chiesa envoie une tête piquée imparable pour Buschan. Dix minutes plus tard, CR7 est à deux doigts de doubler la mise, mais son missile du droit s’écrase sur le montant ukrainien. Le Dynamo, quant à lui, peine à voir le jour. Pourtant, avant la pause, les hommes de Lucescu ont l’opportunité d’égaliser, mais Tsygankov bute sur un Szczęsny bien sorti.La rencontre reprend sur le même rythme, et la Juve met encore plus de pression sur son adversaire. D’ailleurs, lesne tardent pas à faire le break grâce à Cristiano, opportuniste, qui n’a plus qu’à pousser dans le but vide la tentative de Morata, qui dégomme le pauvre Buschan au passage. Quelques minutes plus tard, Chiesa s’infiltre dans la surface du Dynamo et envoie Morata tout seul devant le but, qui se permet quelques feintes sur la défense de Kiev avant d’ajuster Buschan. Le score ne bougera plus, même si les hommes de Lucescu tentent, en vain, de sauver l’honneur.Le genre match tranquille, parfait, sans fin de match tendu, qu'a dû apprécier l'arbitre française Stéphanie Frappart pour sa grande première en Ligue des champions.