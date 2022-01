La Gambie élimine la Guinée et passe en quarts de finale !

24

Guinée (3-5-2) : Keita - Sow, M. Camara, Conté - Cissé, Moriba, A. Camara (Sylla, 76e), Diawara, Konaté (Guilavogui, 83e) - Bayo (Kaba, 83e), Kanté. Entraîneur : Diawara.



Gambie (4-3-3) : Gayé - Janko, Gómez, O. Colley, Touray - Darboe (Njie, 73e), Marreh, Bobb (Mbye, 90e) - Jallow (E. Colley, 63e), Mu. Barrow, Mo. Barrow (Ceesay, 73e). Entraîneur : Saintfiet.

C'est sa toute première participation à une Coupe d'Afrique des nations, et elle fait plus que bonne impression.Encore jamais apparue dans la compétition avant 2022, la Gambie peut déjà être fière de son parcours... qui n'est pas encore terminé, loin de là. Invaincus lors de la phase de poules, les Scorpions ont en effet éliminé la Guinée en huitièmes de finale et continuent leur route en quarts. Une qualification rendue possible grâce à une réalisation de Musa Barrow, auteur d'un bel enchaînement à la suite d'une magnifique passe décisive de Bobb à vingt minutes du terme. Le deuxième but dans le tournoi pour l'attaquant, qui compte également deuxà son actif et qui a réveillé ses adversaires. Malheureusement pour ces derniers, il était trop tard. Malgré l'expulsion de Njie (deux cartons jaunes en l'espace qu'un quart d'heure, pour le remplaçant), l'égalisation de Conté refusée pour hors-jeu (qui a lui aussi reçu un rouge, dans le temps additionnel) et une nouvelle énorme situation sur la fin (deux montants touchés).Pourtant, le Syli national aurait auparavant pu ouvrir le score avec un peu plus de réussite. Par Bayo, qui a gâché deux bonnes opportunités avant l'entracte, ou par Moriba qui a vu un Colley hors jeu intervenir devant lui par exemple. Reste que l'outsider de cette rencontre s'est montré plus solide et solidaire, tout en affichant un visage offensif dangereux par à-coups. Un centre-tir hors cadre de Darboe a ainsi failli faire mouche, au même titre qu'une praline de Musa Barrow repoussée par Keita. Barrow qui, juste après la pause, n'était également pas loin du tremblement de filet... avant de trouver la faille, pour le seul pion de la partie.Et si le petit nouveau, qui n'a concédé que deux frappes cadrées en dix-neuf tentatives (contre trois et douze, côté vainqueurs), allait au bout ?