La France envoie le Real sur le toit de l'Espagne

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Mendy - Casemiro, Kroos (Modric, 71e), Valverde - Rodrygo (Militao, 85e), Benzema, Vinicius (Diaz, 85e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Espanyol (3-5-2) : Diego López - Calero, Bernardo, David López - Victor Gómez, Granero (Lozano, 73e), Roca, Darder, Vila - Wu Lei (Campuzano, 65e), Calleri (Melendo, 83e). Entraîneur : Pablo Machín.

La Maison Bleue.Grâce à des buts des deuxKarim Benzema et Raphaël Varane, le Real Madrid s'est imposé tranquillement samedi après-midi face à l'Espanyol au Santiago-Bernabéu (2-0). Un succès qui permet auxde prendre provisoirement la tête de la Liga alors que le Barça accueillera Majorque dans la soirée.Face à l'avalanche de forfaits sur les ailes (Vazquez, Asensio, Bale, Hazard), c'est Vinícius Júnior qui est revenu sur le devant de la scène. Et le jeune brésilien de 19 ans avait visiblement du feu dans les jambes. Malheureusement pour lui, sa finition n'a pas été pas au même niveau que ses passements de jambes et sa pointe de vitesse. Résultat, Vinícius Júnior a été à la fois le madrilène le plus dangereux, mais aussi le madrilène le plus maladroit face aux cages en perdant tous ses duels face à Diego López (6, 28, 44). Peu décidé à faire des cadeaux à son ancien club, le portier de l'Espanyol s'est aussi montré impérial devant Karim Benzema (15, 54).Voyant ses attaquants en galère, Raphaël Varane a alors décidé de prendre les choses en main. Lancé dans la surface par Benzema, le champion du monde français a lâché une jolie frappe croisée du gauche (1-0, 37). En bon élève, KB9 a parfaitement retenu la leçon pour inscrire le but du K-O en seconde période après un une-deux sublime avec Federico Valverde (2-0, 79). Voyant ses compatriotes faire le show, Ferland Mendy a, lui aussi, décidé de participer à la fête en se faisant expulser après deux cartons jaunes incontestables (82).C'est donc sans véritable latéral gauche que le Real se rendra à Valence dans une semaine puisque Marcelo est blessé et Ferland Mendy sera suspendu.