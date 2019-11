La France confirme face à la Serbie

Deux matchs, deux victoires : le début des qualifications pour l'Euro 2021 se passe bien pour les Bleues. Après un succès poussif au Kazakhstan, l'équipe de France a livré une prestation six étoiles devant le public bordelais, face à une Serbie totalement éteinte. Prochain rendez-vous en avril 2020 contre la Macédoine du Nord.

Amen Majri, Grace Golazo

Katoto et Thiney au rendez-vous

France (4-3-3) : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Karchaoui - Dali (Thiney, 62e), Bilbault (Asseyi, 69e), Geyoro - Majri, Gauvin (Katoto, 46e), Cascarino. Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Serbie (4-3-3) : Kostić - Ilic (Bradic, 70e), Damjanovic, Slovic, Poljak - Mijatović, Stefanovic, Blagojevic - Radojicic, Cankovic (Filipovic, 81e), Stanković (Vukovic, 46e). Sélectionneur : Predrag Grozdanovic.

Par Julien Duez

En prenant conscience des forces en présence dans ce groupe G, l’équipe de France n'avait pas grand-chose à craindre de cette Serbie qui pointe au 41rang du classement mondial. Faciles vainqueurs du Kazakhstan et de la Macédoine du Nord, les joueuses de Predrag Grozdanovic sont tombées sur un os lors de leur dernière sortie face aux AUtrichiennes, seules véritables concurrentes des Bleues dans la course à l'Euro. Dès lors, l'objectif est simple : gagner, si possible mieux que par le plus petit des écarts. Et malgré un effectif remodelé, tant sur la feuille de match que dans le schéma tactique adopté (où le traditionnel 4-2-3-1 se transforme en 4-3-3), la France va bien. Très bien même. Et elle l'a prouvé par un set net et sans bavure, enchaînant en prime un troisième match sans encaisser le moindre but.Elle a un peu un côté lyonnais cette équipe de France. Pas seulement parce que la majorité de l'effectif de Corinne Diacre a l'habitude de jouer dans le Rhône, mais parce que même en dépit d'une cascade de forfaits (Henry, Le Sommer, Diani), la sélectionneuse a les moyens d'aligner un onze à la fois combatif et convaincant. Face à la Serbie, temporairement devant les Bleues au classement, mais avec deux matchs de plus au compteur dans ces qualifications, la France, poussée par un Matmut Atlantique bien garni, ne répète pas le scénario de son dernier déplacement au Kazakhstan et attaque tambour battant. Devant, Amel Majri ferait presque oublier qu'il y a encore quelques mois, elle jouait latérale gauche à la place de Sakina Karchaoui. Profitant d'un bon service de Cascarino au premier poteau, la Lyonnaise n'a aucun mal à ouvrir le score en poussant le ballon entre les pieds de Kostić (1-0, 7). Cinq minutes plus tard, Cascarino récidive, Majri aussi, mais du gauche cette fois-ci : son plat du pied est imparable pour la portière serbe, et le break se fait sans mal (2-0, 12).Malheureusement pour Valérie Gauvin, cette visite à Bordeaux sera de nouveau un soir sans. La Montpelliéraine est restée muette face à la cage serbe, en dépit de cinq occasions franches. Celle qui se charge de valider la domination bleue s'appelle Grace Geyoro. La Parisienne, titulaire au milieu de terrain depuis la fin du Mondial, punit Kostić d'un pétard longue distance et qui rentre avec l'aide du cadre (3-0, 31). Un petit bijou qui prouve qu'elle est autant capable de marquer que de faire marquer les autres.» Au micro de W9, Corinne Diacre a un discours clair à la pause : pas question de se reposer sur ses acquis, il faut continuer sur la même dynamique en seconde période. Et Katoto, entrée à la place de Gauvin, se montre redoutable en aggravant encore la marque à la suite d'un coup franc de Majri que Kostić repousse directement sur la(4-0, 52). Entrée à la place d'une excellente Kenza Dali, Gaëtane Thiney n'a pas non plus tardé à montrer qu'elle savait encore se montrer décisive. Quelques minutes seulement après son apparition sur le terrain, la vétéran adresse un centre impeccable à Majri qui se paye un triplé dans la foulée (5-0, 63), son premier sous le maillot bleu.En dehors d'une frappe piquée de Stanković à la demi-heure de jeu, Bouhaddi passe une soirée on ne peut plus tranquille et enchaîne un troisièmed'affilée. Devant, Viviane Asseyi, en bonne régionale de l'étape, se démène pour marquer coûte que coûte devant son public. Et la Bordelaise y parvient malgré le repli défensif du bloc serbe en reprenant un ballon relâché par Kostić à la suite d'un nouveau coup franc tendu, tiré par Mbock cette fois-ci (6-0, 90). Le succès est là et il est beau, peut-être parce qu'il est avant tout collectif. Le plus dur sera désormais d'attendre jusqu'au mois d'avril prochain et la reprise des hostilités face à la Macédoine du Nord.