La France chute du podium du classement FIFA

Ah, la si cruelle Ligue des nations.À cause d'un parcours complètement raté dans la nouvelle édition de la Ligue des nations (deux matchs nuls, deux défaites), l'équipe de France est éjectée du podium du classement FIFA, dominé par le Brésil. Une mésaventure qui ne lui était plus arrivée depuis septembre 2021, après des nuls contre la Bosnie (1-1) et en Ukraine (1-1), et malgré une victoire contre la Finlande (2-0).Au contraire, après avoir disposé de l'Italie lors de la Finalissima, l'Argentine arrache cette troisième place délaissée par les Bleus, désormais quatrièmes. L'Espagne (6), les Pays-Bas (8) et le Danemark (10) continuent leur ascension au sommet du classement, tandis que le Kosovo, présentement 106, et les Comores, 126, enregistrent la meilleure position de leur histoire.Un pas en arrière pour bondir de trois cases cet hiver ?