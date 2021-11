La Croatie qualifiée pour le Mondial, la Russie barragiste

Croatie (4-3-3) : Grbić - Juranović (Brekalo, 76e), Lovren, Gvardiol, Sosa - Modrić, Brozović, Pašalić (Livaja, 75e) - Vlašić (Petković, 58e), Kramarić (Stanišić, 86e), Perišić. Sélectionneur : Zlatko Dalić.



Russie (4-3-3) : Safonov - Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov - Fomin (Glebov, 80e), Barinov, Golovin (Chistyakov, 56e) - Ionov (Zobnin, 57e), Smolov (Zabolotnyi, 57e), Bakaev (Mostovoy, 78e). Sélectionneur : Valeriy Karpin.

La ruse finale.Dans un décor diluvien, empreint de water-polo et d'apocalypse, la Croatie a pressé tous azimuts, avant de fissurer, grâce au concours de leurs invités, la muraille russe (1-0). Lesjoueront le Mondial, tandis que ladevra passer par la case barrages. Dans un Poljud tiré à quatre épingles, la Russie n'avait qu'une mission : tenir le nul vierge. Et pour ce faire, le portier Safonov s'est mis en tête de briller devant Kramarić (9), tout en laissant Perišić (6, 35) et Brozović (24) échouer hors du cadre.Le ballon ne roule pratiquement plus au retour des vestiaires et pour cause, la pluie s'abat depuis des heures sur Split. Un duel tendu, transformé en combat à même les flaques : Pašalić manque de placer la Croatie sur les bons rails, mais Safonov veille toujours au grain (47). Quand ce n'est pas le portier de Krasnodar, c'est le capitaine Dzhikiya qui dégage tous les ballons chauds aériens du bout des cheveux. Finalement, alors que les Croates sont de plus en plus stériles et que le premier tir cadré des Russes - voire tir tout court - tombe à 15 minutes du terme, c'est le drame : le malheureux vétéran Kudryashov enfile le maillot croate et trompe son propre portier, tel un véritable numéro neuf (). Avec une formation ultra-défensive, la messe est dite pour les hommes de Karpin.Même pas sûr que les Croates y croyaient encore...