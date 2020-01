La CAF va modifier son calendrier

AB

À vos agendas.Ce mercredi, la Confédération Africaine de Football (CAF) annoncera les dates de la CAN 2021, à l’issue d’une réunion entre Ahmad Ahmad, son président accompagné d’une délégation, et les autorités camerounaises. Il ne fait plus de doute que le tournoi se jouera en janvier et février 2021. En effet, la réforme de la Coupe du monde des clubs, qui se jouera à partir de l’année prochaine tous les quatre ans et avec vingt-quatre clubs, a obligé la CAF à faire des concessions. La Coupe du monde des clubs étant prévue en Chine du 17 juin au 4 juillet 2021, il était impossible pour l’instance d’organisation sa compétition phare en été, comme l’année dernière en Égypte.Mais ce n’est pas tout. Selon plusieurs dirigeants de fédérations africaines, la CAF envisage d’avancer à mars les troisième et quatrième journées des qualifications pour la CAN prévues initialement fin août et début septembre prochains. En conséquence, la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, prévue justement en mars, serait repoussée à une date à définir.Et maintenant, il faut attendre.