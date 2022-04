La belle opération pour Sochaux ; Ajaccio et le Paris FC perdent du terrain

Vainqueur sur la plus petite des marges à Pau, Sochaux réalise la belle opération dans la course à la montée. Dans le même temps, Ajaccio a été tenu en échec à Valenciennes, tandis que le Paris FC rentre bredouille de son voyage à Bastia. Côté maintien, Rodez est au plus mal, tandis que que Dunkerque veut encore y croire. Enfin, match complètement fou entre Dijon et Guingamp.

Un match fermé à double tour au stade du Hainaut. Ajaccio manque ainsi l'opportunité de faire un grand pas de plus vers la Ligue 1, la faute à de trop grandes difficultés sur le plan offensif. VA aurait même pu espérer mieux dans le deuxième acte, mais si c'est difficile devant, tout va bien en revanche derrière pour l'ACA, qui rentre en Corse avec un point. Auxerre pourrait revenir à une longueur samedi.Deuxième il y a encore quelques semaines, le Paris FC est en train de perdre gros en cette fin de saison. Dominés, les Franciliens se sont inclinés en Corse. Armand-Cesari qui croit à l'ouverture du score dès les premières minutes par Palun, mais une faute est sifflée sur Demarconnay. Qu'importe, puisque Guidi saute ensuite plus haut que tout le monde sur corner pour ouvrir le score, avant de profiter d'une toile du portier pour doubler la mise juste avant la pause. Malgré quatre changements dès la mi-temps, le Paris FC peine à inverser la tendance. Avec réussite à la suite d'un corner, Name réduit finalement le score, mais c'est trop tard. Malgré une fin de match à pousser, la formation de Thierry Laurey ne recolle pas : elle n'a gagné que deux fois lors des sept dernières journées et glisse en cinquième position.Le Paris FC s'incline, et c'est Sochaux qui en profite. En pleine forme, les Lionceaux sont allés croquer Pau au Nouste Camp, grâce à l'ouverture du score rapide de Kalulu d'une frappe croisée. Les visiteurs ont ensuite dominé les débats et auraient mérité de rentrer aux vestiaires avec un avantage plus important. Malgré une grosse situation pour El Melali, les Palois ne reviendront pas et laissent les Doubistes réaliser la belle opération de la soirée dans le haut du classement.Fou ! À peine une minute pour assister au premier but et puis... un scénario totalement dingue. L'En Avant Guingamp n'était pas vraiment dans le coup pendant 45 minutes, permettant à Dijon de prendre une confortable avance. À la faveur d'un contre favorable, c'est Scheidler qui lance les hostilités de près, avant de laisser le jeune Dobre faire le spectacle. Le Roumain double d'abord la mise d'une tête décroisée sur corner, avant d'inscrire une superbe volée de l'entrée de la surface. Maxime Sivis relance pourtant les Bretons peu après la reprise, avant que M'Changama ne fasse trembler Dijon sur penalty. Et c'est finalement Muyumba qui arrache le point du nul pour Guingamp à l'entrée du temps additionnel d'une frappe limpide.Fin de série pour Dunkerque. Battus lors de leurs six dernières sorties, les Nordistes ont enfin pris un point, même si ce score nul et vierge face à Amiens est très loin de faire leurs affaires dans la course au maintien. Privés de leur capitaine Tchokounté, sorti rapidement sur blessure, les Dunkerquois n'y arrivent pas, à l'image de Majouga en début de seconde période. La bande de Romain Revelli pointent à trois points de Rodez.Quatre mois et demi. Privé de victoire depuis le 3 décembre et un match contre... Nîmes, Rodez est dans le dur. Voilà les Ruthénois 18, malgré une belle réaction en seconde période. Koné ouvre d'abord le score de près pour les Crocos sur une belle remise de la poitrine d'Omarsson, avant que l'Islandais ne double la mise acrobatiquement, à la réception d'un centre de Sadzoute après un magnifique grand pont. Après le repos, Rodez revient en trois minutes. Danger réduit le score après un bel enchaînement technique dans la surface, avant que Célestine n'égalise à bout portant. D'un doublé dans les dernières secondes, Omarsson condamne finalement les Aveyronnais à descendre dans la zone rouge.Du côté du Havre, c'est l'intenable Grenoble qui a entretenu son excellente dynamique pour se rapprocher du maintien. Abline avait pourtant touché le poteau peu avant la mi-temps pour desplutôt dominateurs. Et quand les hommes de Paul Le Guen pensent trouver la faille, Cornette est signalé hors jeu. Et c'est finalement Bamba qui en profite pour offrir un succès précieux aux Isérois en trouvant le petit filet de Fofana depuis l'entrée de la surface.Enfin, le dernier match de la soirée entre Nancy et Quevilly-Rouen Métropole n'est pas allé à son terme après des jets de fumigènes sur la pelouse par les supporters lorrains après 40 minutes . L'ASNL était alors menée 3-0 et fonçait vers le National.