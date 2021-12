Ici c'est Drancy

Les U19 de la Jeanne d'Arc de Drancy, club amateur de la banlieue parisienne, sont actuellement deuxièmes de leur groupe, devant de nombreuses écuries professionnelles et juste derrière le Paris Saint-Germain. Le Havre, Lens, Lille, Caen, Amiens, Valenciennes ou encore Orléans, tous subissent la loi d’une écurie aux moyens limités, invaincue depuis dix matchs de championnat. Comment tenir tête à de telles institutions ? Enquête en terre drancéenne, où un visage, celui de l'entraîneur Nassim El Abdi, incarne cette réussite.

« On a une galère : Draman est coincé dans les transports »

Flunch, Léo Messi et Isabel Marant

Par Matthieu Darbas, à Drancy

La Pucelle d'Orléans n'avait rien demandé à personne, et pourtant, ce dimanche 5 décembre 2021, c'est bien sa mémoire qui est ravivée lors du « Jeannedarc-ico » qui se joue au stade Paul-André. Les U19 de l'US Orléans, honnêtes 6(sur 14) du groupe A, rendent visite à la Jeanne d'Arc de Drancy, qui pointe à une impressionnante 2place, juste derrière le PSG. L'enjeu est simple pour les locaux : consolider cette bluffante position de dauphin. Un objectif qui a poussé Nassim El Abdi à convoquer ses joueurs plus tôt pour cette 14journée.(les deux dernières victimes de Drancy, NDLR), clame d’entrée l'entraîneur. Conscient qu'il a moins de marge de manœuvre que ses concurrents professionnels, le club amateur de la banlieue parisienne située entre Bobigny et Aulnay-sous-Bois n'a pas l'intention de prendre à la légère ce match., salive Nassim, pointant du doigt Orléans dans le classement affiché sur son Power Point, où il a pris soin d’inclure une tête de mort à la place du logo du club du Loiret. Meilleur club amateur de la saison, la JAD bouscule la hiérarchie. Quelques heures plus tard, Nassim verra ses joueurs célébrer une victoire autoritaire (2-0) et entamer la phase retour avec 30 points, soit seulement 7 de moins que le PSG de Xavi Simons. Dans le ventre mou, les références de la formation française que sont Lille (7, 22 pts), Le Havre (8, 20 pts) et Lens (9, 17 pts) tirent la langue. La simple lecture de ce classement invite à se poser une question : comment cette bande d'amateurs de Seine-Saint-Denis a-t-elle réussi son coup ?, assure David Le Moal, entraîneur des U19 d’Orléans, alors défaits sur le synthétique du stade Paul-André, avant d’expliquer qu’il est. Pas la peine de se balader du côté d'Orléans pour deviner que les conditions d'entraînement y sont pourtant meilleures qu'à Drancy. Direction la commune dionysienne, donc.Quelques jours plus tôt, les Drancéens étaient à l'entraînement sur un vieux rectangle vert glissant et abîmé par la vie. Les maisons du quartier bordent le terrain. Pour accéder au stade Maurice-Baquet, il faut traverser le pont qui surpasse la gare du RER B, située à quelques mètres de là. Le trafic des trains toutes les cinq minutes conduit fatalement Nassim à hausser la voix pour donner ses consignes.crie le coach au moment d’entamer un travail de récupération avec plus d’une trentaine de joueurs. La raison de cette affluence ? Ce terrain d'entraînement est le seul dont dispose le club. De fait, comme chaque semaine, les U19 le partagent avec les U17 nationaux et les filles, dont les fins de séance chevauchent celle des U19. Chacun son bout de pelouse, jusqu'à ce que tout le pré n'appartienne plus qu'aux gars de Nassim. Ce lundi, le coach veille à ce que tout le monde joue le jeu lors du travail d'endurance.reprend-il quand certains tentent de ne pas aller au bout de la ligne.Passé par les U17 de Drancy et désormais professionnel à Valenciennes, Aeron Zinga est du genre positif :L'attaquant de 21 ans se rappelle qu’. Pour lui, ce terrain est l'exemple parfait pour illustrer l'impossible comparaison avec les centres de formation :Le problème pour la JAD, c'est que ce terrain synthétique bancal n'est pas le seul obstacle à surmonter. À une poignée de minutes du coup d’envoi de la réception d'Orléans, au moment d’annoncer l’équipe qui démarrera la rencontre, Nassim soupire :(Kanouté)(Sakala)Un couac comme un autre quand on n'a pas le luxe de prendre ses joueurs par la main du lever au coucher., reprend l'éducateur, qui avait très peu dormi la nuit précédant le match, une sale nouvelle l'obligeant à revoir sa tactique.(Obermeister)À titre de comparaison, du côté d'Orléans, ce n'est pas la même mayonnaise lorsqu'il s'agit de parler de préparation., raconte David Le Moal.À ce niveau-là, le club francilien fonctionne de la même manière que son homologue orléanais. Dans les faits, une fois les joueurs arrivés dans le restaurant, on n'a pourtant pas la même notion de la nutrition ou des gains marginaux., souffle Nassim."Non, mais t’inquiète Nassim, j’ai l’habitude, j’ai toujours fait ça."Une petite cuillère de pâtes pour le joueur, mais une grand victoire pour le management de Nassim.Malgré ces aléas, la Jeanne D'Arc continue son bonhomme de chemin dans son championnat, et ses meilleurs éléments sont naturellement et régulièrement convoités., se réjouit l'entraîneur Nassim. Reste que ce type de scène du quotidien, ainsi que le budget restreint et les infrastructures précaires avec lesquelles doit jongler Nassim, impressionnent son confrère David Le Moal. L'entraîneur d'Orléans s’étonne de voir les joueurs de Drancy et son staff. La passion pour le football de Nassim est plus forte que tout. Elle déborde d'ailleurs de ses fonctions d'éducateur. Pour preuve, ce jeune papa a glissé une référence au septuple Ballon d'or dans le nom de son fils qui a aujourd'hui huit mois., sourit-il fièrement. En marge de ses activités sportives à Drancy et de celles de père de famille, le jeune homme de 30 ans fait des études de droit afin de passer le concours d’avocat.(Centre régional de formation professionnelle des avocats, NDLR), confie Nassim qui, posté à son bureau, bosse autant sur des lois sociales que sur l’évolution de son 3-5-2.De sacrées journées et donc des nuits courtes pour Nassim El Abdi, qui peine par ailleurs à boucler les fins de mois. Heureusement, il y a Chahira, son épouse."t’es trop foot foot foot."Si Nassim voit bientôt le bout du tunnel concernant les études, il garde aussi l'espoir de réussir dans le football professionnel., assure l’entraîneur qui ne touche que de petites indemnités, inférieures à la moitié d’un SMIC. Qui sait, une structure professionnelle ouvrira peut-être un jour les yeux sur le fait qu'un homme est en train de faire des miracles avec les U19 de la Jeanne d'Arc de Drancy. En attendant d'en arriver là, Nassim trouve son bonheur dans le côté familial de cette aventure."Mais c’est quoi ce cirque ?"Les U19 de Drancy aussi détestent perdre des points.