L'OM glace le PAOK et rallie les demies

Alors que le PAOK lui promettait l'enfer, et malgré de nombreux absents, l'Olympique de Marseille a parfaitement géré son quart de finale retour de Ligue Europa Conférence ce jeudi à Thessalonique (0-1). Steve Mandanda a sorti les arrêts qu'il fallait et Dimitri Payet a encore marqué pour guider le deuxième de Ligue 1 dans le dernier carré.

Guendouzi, une étincelle et des bougies

Steve Wonder



PAOK (4-2-3-1) : Paschalakis - Lyratzis, Ingason, Crespo, Vierinha (Sidcley, 68e) - Kurtić, Augusto - Živković (Murg, 77e), Tsingáras (Mitriță, 58e), Biseswar (Schwab, 78e) - Akpom (Čolak, 68e). Entraîneur : Răzvan Lucescu.



OM (4-3-3) : Mandanda - Lirola, Saliba, Ćaleta-Car, Peres - Rongier, Guendouzi, Gueye - Harit, Bakambu (Under, 71e), Payet (Kolašinac, 88e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Par Quentin Ballue

Coupe des coupes 1988. Coupe des clubs champions 1990 et 1991. Coupe UEFA 1999 et 2004. Coupe Intertoto 2005. Ligue Europa 2018. Ligue Europa Conférence 2022. L’Olympique de Marseille disputera la huitième demi-finale européenne de son histoire les 28 avril et 5 mai prochains. Privé d'Arkadiusz Milik, Bamba Dieng, Gerson ou encore Boubacar Kamara, le club phocéen a livré une prestation sérieuse pour s'imposer à Toumba, où le PAOK était invaincu depuis quatre mois et demi. Exemptés de championnat le week-end dernier pour aborder ce match dans les meilleures conditions, les Grecs ont poussé pour renverser le score du match aller. Mais Dimitri Payet est venu les ramener à la réalité, comme la semaine passée , en plantant son 14but de la saison. D'ores et déjà la plus prolifique de la carrière du Réunionnais.Lesont commencé la rencontre de la manière que l'on l’attendait, en mettant une grosse pression sur les Olympiens. Avec des supporters au diapason, qui ont fait pleuvoir les sifflets au moment du coup d’envoi marseillais, puis pour réclamer un penalty lorsque le ballon a touché le bras, collé au corps, de Luan Peres (1). Attentive pour enfermer Jasmin Kurtić (4), la défense phocéenne a été prise à défaut en oubliant Vieirinha au deuxième poteau, sans conséquence, puisque Cháris Tsingáras n’a pas réussi à redresser le centre-tir de son coéquipier (5). Steve Mandanda a maintenu le navire à flot en repoussant du pied le tir croisé de Chuba Akpom (10), puis en opposant sa main droite à la tête piquée de José Ángel Crespo, laissé seul sur corner (10). Déjà deux interventions décisives, puis une troisième, juste avant la pause, sur une action très chaude (44), histoire de marquer le coup à l'occasion de sa 99apparition en Coupe d'Europe.Le PAOK a multiplié les tentatives, mais ni le lob de Kurtić (30), ni le coup franc de Vieirinha (37), ni la reprise d’Andrija Živković (39) n’ont trouvé le chemin de la cage. L’OM s’est signalé offensivement, mais de manière intermittente. D'abord à la suite d'une glissade de Crespo, mais la frappe de Dimitri Payet s’est envolée (13). Sverrir Ingi Ingason a ensuite trouvé son propre poteau en déviant de la cuisse un centre de Pol Lirola (26). Le but gag a été évité, mais le but tout court n’a pas tardé. Et il est venu de Mattéo Guendouzi, qui souffle ses 23 bougies ce jeudi. Présent à la récupération pour initier l'action, l’international français, décalé par Cédric Bakambu, a parfaitement centré vers Payet, qui a coupé au premier poteau (34). Un OM plutôt solide dans sa surface, et efficace dans celle d'en face.Les hommes de Jorge Desio - présent sur le banc pour suppléer Jorge Sampaoli, suspendu - auraient pu tuer le match d'entrée de deuxième période par Cédric Bakambu. Le Congolais n'avait rien à se reprocher sur sa reprise de volée, légèrement trop croisée (48). Il a en revanche manqué de lucidité dans la foulée, alors qu'un boulevard se présentait, en se laissant prendre au piège du hors-jeu (50), comme cela lui était déjà arrivé plut tôt (19, 33). Le PAOK a plié, mais sans rompre. Alexandros Paschalakis a repoussé la frappe de Pape Gueye (53) et Ingason s'est fendu d'un tacle salvateur pour empêcher Bakambu de faire le break (59).Mandanda a conclu sa belle soirée en stoppant la volée de Živković (70) puis le tir d'Alexandru Mitriță (89), de sorte à ajouter la cerise du clean sheet sur le gâteau de la qualification. Suffisamment rare pour être souligné, puisque Marseille n'a gardé sa cage inviolée que six fois sur ses 23 derniers matchs. Bon camarade, Antonio Čolak y a aussi mis du sien en manquant son face-à-face (83). Avec ce huitième succès d’affilée, voilà l'OM qualifié pour le dernier carré, où il défiera le Feyenoord. D'ici là, il y aura dimanche un déplacement au Parc des Princes, où le dauphin du PSG débarquera lancé.