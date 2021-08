L'OM apporte son soutien à René Malleville, atteint d'un cancer

Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité.Demain on me pose un appareil pour commencer les scéances de chimio.Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup.Merci encore les photos. — René Malleville (@renemalleville) August 18, 2021

Bon courage @renemalleville Toute la #TeamOM est derrière toi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 19, 2021

Un long combat commence en Provence. René Malleville, le plus fidèle des fidèles de l'Olympique de Marseille , a annoncé ce mercredi soir sur ses réseaux sociaux qu'il était atteint d'un cancer. On craignait une nouvelle de ce type, pour celui qui n'assurait plus son émission phare pour leintitulée « La minute de René » depuis le début de la saison.L'annonce d'un des plus appréciés supporters de l'OM a provoqué une tornade de messages de soutien, à laquelle le club a participé en y allant de son billet personnel.Il le mérite amplement.