Gones de chantier

Après ses joies européennes, l'Olympique lyonnais est confronté à une vague de départs qui fait tanguer Juninho. Pourtant, le directeur sportif sait aussi qu'il possède encore dans sa manche quelques cartes pour pouvoir poursuivre le bon travail réalisé ces dernières semaines et voir l'avenir avec un minimum de sérénité.

« On a besoin d’état d’esprit »

Par Mathieu Rollinger

Arrêté au stop, Juninho se cramponne à son volant de directeur sportif et se gratte la barbe face aux panneaux d’indication. À gauche :. À droite :. Difficile face à des possibilités aussi vastes, un itinéraire aussi flou, de mener à bien ce voyage estival qu’est le mercato. Car si Rudi Garcia dit qu’il pourrait conduire lui-même beaucoup de ses joueurs qui auraient la possibilité de signer, et notamment Memphis Depay à Barcelone , pour le manager brésilien, les choses ne sont pas aussi simples. Lui a un cap à tenir, une ligne à suivre, imposée par le président Aulas et dictée par des logiques autant sportives qu’économiques. Par la peur de l’échec aussi., confiait Juni cette semaine à RMC Et aujourd’hui, la peur — ou du moins les doutes — se situe particulièrement sur un onze à reconfigurer. De l’équipe type qui s’était dégagée pendant l’exaltant, la moitié pourrait continuer son aventure loin de Lyon.C’est en tout cas déjà acté pour Fernando Marçal, qui a rejoint Wolverhampton contre 2 millions d’euros, mais aussi pour Rafael, parti libre à l'Istanbul Başakşehir et Kenny Tete à Fulham. Jason Denayer est, lui, dragué par le Napoli. Mais c’est à l’avant qu’on rame le plus fort. Car les Gones ne sont assurés de conserver aucun membre du trio Aouar-Depay-Dembélé . Malgré l’intérêt d’Arsenal pour le premier, du Barça pour le second ou d’ailleurs pour le dernier, aucune offre formelle n’a été transmise pour le moment. Pour le Néerlandais, convoité par son ancien sélectionneur Ronald Koeman, mais en fin de contrat à l’OL en 2021, le dilemme est posé. Juninho :Dans l’esprit de la direction rhodanienne, une chose est sûre :La seule question que doit aujourd’hui se poser l’Olympique lyonnais, finalement terriblement dépendant du marché, est : avec qui construire une base suffisamment solide pour une saison sans Coupe d’Europe, mais censée transformer les bonnes choses aperçues en fin d’exercice et gratter une place en Ligue des champions en juin prochain ? Rudi Garcia pourra évidemment s’appuyer sur des leaders comme Anthony Lopes, Léo Dubois et Marcelo, ainsi que des joueurs « pratiques » comme Joachim Andersen, Maxwel Cornet, Thiago Mendes ou Karl Toko Ekambi. Il pourra surtout continuer de faire grandir les jeunes pousses comme Rayan Cherki, Maxence Caqueret et Melvin Bard, ainsi que les prometteurs Guimarães et Kadawere. Il faudra aussi gérer le cas Jeff Reine-Adélaïde, après sa sortie maladroite . Mais il y a largement de quoi tenir le rythme moyen d’un match par semaine, bien travailler et progresser., prévoit le DS.La priorité est là avant de parler d’arrivées. Car au-delà du coup de cœur pour Facundo Pellistri, l’attaquant uruguayen de 18 ans de Peñarol, les cibles sont pour le moment tenues secrètes., se méfie Juninho, avant de laisser planer quelques mystères.De ce que l’on sait, Matteo Guendouzi (), Alexandre Lacazette (à qui il a proposé de venir en prêt l’hiver passé), Samuel Umtiti (mais dont le salaire est intenable pour l’OL) ont été sondés. Pour l’avenir, Karim Benzema seraitpour Juninho :Mais pour le moment, il n’est question ni de se voiler la face, ni de pleurer les futurs départs. Car tout ce qui arrive aujourd’hui à l’OL est autant la rançon de la gloire connue au mois d’août que des déboires traversés les mois précédents.