L'OL arrache la victoire face au Red Star

Red Star (4-3-3) : Adiceam - Labor (Doremus, 46e), Karamoko, Daillet, Ghabaoui - Roye (Michel, 83e), Koukou (Dzabana, 59e), Ndoye - N'Doye, Ba, Bizet (Durand, 66e). Entraîneur : Vincent Bordot.

Lyon (4-2-3-1) : Pollersbeck - De Sciglio, Marcelo, Diomandé, Bard (Denayer, 83e) - Mendes, Guimarães - Caqueret (Soumaré, 82e), Paquetá, Cherki - Depay (Toko-Ekambi, 66e). Entraîneur : Rudi Garcia.

Dans la douleur, l'Olympique Lyonnais décroche sa qualification face au Red Star au terme de la séance de tirs au but.Dans l'atypique Stade Bauer qui ne connait pas le huis clos, les Audoniens démarrent mieux la rencontre, mais Cheick Ndoye voit sa tête passer au-dessus des buts de Pollersbeck, le gardien numéro deux de l'OL (19). L'OL ronronne et joue sans forcer mais prend tout de même l'avantage sur un dégagement complètement manqué d'Adiceam, puni par Paquetá. Malgré une réaction immédiate signée Bizet (29), les pensionnaires de National 1 encaissent un second but, juste avant la pause, sur une nouvelle erreur de la défense dont profite Paquetá pour servir Memphis DepayLyon n'en demandait pas tant et passe proche d'inscrire le but du K.O., mais ni Cherki (49), ni Depay (54), ni Paquetá (57e) ne parviennent à finir le travail. Une aubaine pour le Red Star qui réduit le score à l'heure de jeu grâce à Bizet, complètement seul dans la surface des Gones, avant que Jimmy Roye n'égalise d'un coup franc parfaitement touché. Un feu d'artifice à l'image de ceux déclenchés par les supporters du Red Star, agglutinés sur les toits de l'immeuble faisant face au stade.La fin de match est une véritable attaque-défense, mais les Lyonnais, malgré de nombreuses opportunités (79, 80, 82, 86, 90, 90+2), sont finalement emmenés aux tirs au but par les joueurs du club de Saint-Ouen. Une séance fatidique qui tourne à l'avantage des Rhodaniens, grâce à un arrêt décisif de Pollersbeck face à Diego Michel.Contrat rempli pour l'OL. Pour la manière, on repassera.