L'Inter cale encore

108

Inter (3-5-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi - Lautaro Martinez, Lukaku. Entraîneur : Antonio Conte.



Cagliari (4-3-2-1) : Cragno - Faragò, Klavan, Walukiewicz, Lu. Pellegrini - Nández, Oliva, Ionita - Nainggolan, João Pedro - Simeone. Entraîneur : Rolando Maran.

L'Inter commence à prendre une mauvaise habitude.Face à Cagliari à San Siro ce dimanche, lesont concédé pour la troisième fois consécutive le nul, en Serie A, après avoir ouvert le score (1-1). Une nouvelle fois, l'entame de match des poulains d'Antonio Conte est plutôt bonne, et va être rapidement récompensée : sur un beau centre venu de la droite d'Ashley Young, tout juste arrivé à Milan en provenance de Manchester , Lautaro Martínez se défait d'une légère poussette du marquage sarde et place une tête imparable pour Alessio Cragno (29). Malgré les protestations de Rolando Maran et du banc sarde, le onzième but de l'Argentin en championnat est bel et bien accordé.Le second acte voit quant à lui Cagliari repartir de l'avant, longtemps buter sur un blocbien regroupé, avant de finir par trouver la faille. Alors qu'en contre, Stefano Sensi et Romelu Lukaku manquent de mettre l'Inter à l'abri, c'est finalement Radja Nainggolan - qui appartient toujours à l'Inter - qui voit sa frappe déviée finir au fond des filets de Samir Handanovič (78). La fin de rencontre est houleuse et voit même Lautaro Martínez être exclu pour contestation. L'Inter perd encore deux points précieux à domicile et manque l'occasion de mettre la pression sur la Juve et la Lazio. Encore un après-midi manqué, un de plus.