L'Inter sauve les meubles face à Mönchengladbach

Inter (3-4-1-2) : Handanović - D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov - Darmian, Barella, Vidal, Perišić - Eriksen - Lukaku, Sánchez. Entraîneur : Antonio Conte.



Borussia Mönchengladbach (3-4-1-2) : Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Kramer, Neuhaus, Embolo - Hofmann - Plea, Thuram. Entraîneur : Marco Rose.

L'Inter a eu chaud.Comme l'an passé face au Slavia Prague, l'Inter a dû attendre le temps additionnel pour arracher un point, à San Siro, lors de son entrée en lice face au Borussia Mönchengladbach (2-2). Après un premier acte sans réelle occasion franche, tout se débloque au retour des vestiaires. Antonio Conte lance Lautaro Martínez à la place d'Alexis Sánchez et l'Argentin est directement impliqué dans la succession de remises qui aboutie à l'ouverture du score de Romelu LukakuLesont le match en mains, mais Arturo Vidal crochète Marcus Thuram dans sa propre surface autour de l'heure de jeu. L'ancien rennais Ramy Bensebaini exécute parfaitement la sentence et voilà que tout est déjà à refaire pour l'Inter. Le match est plus ouvert, les deux formations se rendent coup pour coup et, à ce petit jeu, les Allemands vont faire la différence. Sur une ouverture lumineuse de Florian Neuhaus, Jonas Hofmann s'en va glisser le cuir entre les jambes de Samir Handanovič et glace San Siro. L'Inter jette alors toutes ses forces dans la bataille, et sur un corner dévié par Alessandro Bastoni, Lukaku égalise au second poteau dans le money time pour arracher un point. Après la défaite du Real à domicile face au Shakhtar, tout point est bon à prendre dans un groupe B qui s'annonce plus ouvert que jamais.