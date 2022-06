L'Inter Escaldes renverse La Fiorita pour l'ouverture de la Ligue des champions

La Fiorita (4-2-3-1) : Vivan - Miori, Serra Sánchez (Anastasi, 71e), Fatica, Grandoni – Amati (Vaierani, 90e), Palazzi (Tomassini, 71e)– Lago (Abouzziane, 63e), Grassi, Rinaldi – Cinotti. Entraîneur : Oscar Lasagni.



Inter Escaldes (3-5-2) : Coca -Roca, Feher, De Nova – Gallego Arias, Cabrera (Belhadji, 60e), Martínez (Moreno, 69e), C. Rubio (J. Rubio, 87e) – Víctor Casadesús (De la Torre (69e), Soldevilla (Lima, 87e), Andreu. Entraîneur : Raúl Obiols Rodríguez

LB

Plus que dix-sept matchs avant Istanbul !La célèbre musique d’entrée sur la pelouse a retenti ce mardi pour la première fois pour cette saison 2022-2023. Pour débuter : une alléchante affiche entre La Fiorita, champion en titre de Saint-Marin, et l’Inter Escaldes, triple champion d’Andorre. Pas de problèmes de canicule pour cette rencontre entre deux pays d’Europe du Sud, puisque la rencontre se joue dans un Víkingsvöllur de Reykjavik presque désert, sous la pluie et avec une dizaine de degrés. Ce sont les Andorrans qui s’adaptent le mieux à ces conditions. Après plusieurs occasions manquées en première mi-temps, ils égalisent rapidement dans le second acte grâce à une tête de Soldevilla. L’attaquant sera aussi à la conclusion d’une superbe action pour offrir la victoire à son équipe. En contre, l’expérimenté Casadesús (passé par Majorque, la Sociedad ou Levante) lance Belhadji dans la profondeur qui laisse intelligemment passer pour Soldevilla. L’attaquant, à l’entrée de la surface, place un plat du pied sous la barre qui laisse Vivan de marbreÀ l’issue d’un premier acte marqué par des passes manquées, des transversales approximatives et de nombreuses fautes, La Fiorita avait pourtant ouvert le score sur un but gag. Sur un centre de Grassi, Coca, au premier poteau, déviait la balle du pied vers son propre but. La balle ricochait sur le second poteau avant d’être reprise par Rinaldi seul au point de penalty. Le portier andorran repoussera ensuite les autres tentatives de La Fiorita. L’Inter Escaldes affrontera vendredi le vainqueur de la rencontre entre les Estoniens de Levadia et les locaux du Víkingur Reykjavik pour savoir qui défiera Malmö au premier tour de qualification.Le