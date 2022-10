L’Incroyable Brocante Sports : demandez le programme !

Ce dimanche 23 octobre se tient à Paris, dans l’ancien hangar SNCF Ground Control, la première édition de notre Incroyable Brocante Sports, lancée en collab avec les copains basket de TrashTalk. Petit tour d’horizon de quelques brocanteurs et pépites à dénicher parmi les 50 exposants et plus de 15 000 objets.

Maxime Marchon

Des maillots bien sûr, des cartes & vignettes, des albums, des casquettes, des écharpes, des cartes postales de stades, des magazines, des revues, des pin's, des magnets, des porte-clés, des box , des fanions, des ballons… Mais avant tout cela, au commencement, il y a des tickets & programmes de match. Et en la matière, il y a Michel Plat, retraité et collectionneur de tickets d'entrée au stade depuis 1982. Spécialisé au fur et à mesure sur l'équipe de France, il possède 667 billets des 888 matchs disputés par les Bleus depuis 1904.Jusqu'au milieu des années 90, les collections se faisaient par échange de courrier entre collectionneurs européens. Depuis internet, cela se fait via des sites d'enchère. Ici donc quelques exemples des tickets les plus anciens qu'il possède, ainsi que des matchs historiques.A quelques mètres de son stand, Michel aura Romuald, amoureux du foot des années 90 et des maillots de son enfance. Fan du PSG dès 1994, il collectionne depuis 2014, achète te revend via sa page Instagram « Les maillots d'hier » . C'est ainsi qu'il est tombé sur ce maillot du Paris Saint-Germain de 1978 au... Portugal. Avertissement : il ne sera pas dispo à la brocante.Contrairement à ce maillot domicile 95/96.Mais ce n'est pas tout : son stand sera rempli de maillots Arsenal et Borussia, casquettes, écharpes, t-shirts, vestes, articles équipe de France et même des bananes… Il ne sera pas le seul dans son cas. Théo de « Le Vestiaire Shop » et Bertrand de « Vintage Foot Shirts » proposeront aussi sur leurs portants quelques pépites PSG et équipe de France.Merry Moraux aussi. Collectionneur depuis plus de 20 ans, longtemps abonné au Parc des Princes, il présentera également de nombreuses photographies de supporters, fruit de ses nombreux déplacements à immortaliser les tribunes des stades visités avec le PSG.Dans l'univers des collectionneurs, il y a également le memorabilia. A savoir des articles signés par les grands sportifs et grandes athlètes qui l'ont porté, poussé, tenu, enfilé… Et dans ce domaine-là, Clément et Ismaël de Roksign en connaissant un rayon. Leur histoire commence avec le Covid. Bloqué en France après la fermeture des frontières canadiennes où il devait aller vivre, Clément passe son temps à chiner des bonnes affaires sur internet. Parti pour les collectionner, il décide d'en faire un marché après avoir échangé avec des passionnés du memorabilia aux Etats-Unis. Mais uniquement sur internet. Cette brocante physique est donc une grande première pour eux. L'occasion donc de sortir quelques pépites comme ce maillot du Real Madrid en parfait état signé Lucas Modric.L'aventure foot vintage d'Emiland (c'est son prénom) commence elle dans la grange de ses parents. Il y a quelques années de cela, il y retrouve un vieux classeur poussiéreux abandonné au fond d'une malle. Dedans, tous leurs pin's. Il décide de souffler sur la poussière et de reprendre leur collection. Dont il exposera et vendra une partie à l'Incroyable Brocante Sports. Comme ce Footix......ou ce pin's Paris SG.Seront également en vente des pin's de l'Euro 92 à la dernière coupe du monde, mais également des fanions de clubs mythiques ou équipes internationales.