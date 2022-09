"L'Incroyable Brocante Sports" par So Foot et TrashTalk débarque le 23 octobre !

SOFOOT.com // Evènement So Foot x TrashTalk

Événement ! Et grande première ! So Foot et TrashTalk s’associent pour monter la plus incroyable brocante de sports au monde. Football et basket évidemment, mais aussi cyclisme, tennis, rugby, sports US… Cet événement inédit s’adresse à tous amoureuses et amoureux de sport à l'ancienne et collectionneurs et collectionneuses de pépites vintage. Rendez-vous le dimanche 23 octobre de 9h à 19h au Ground Control à Paris.