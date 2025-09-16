S’abonner au mag
Le projet de Philippe Diallo de créer une « Premier League à la française » se précise

Le projet de Philippe Diallo de créer une « Premier League à la française » se précise

Vers une scission ?

Comment sortir de la crise actuelle ? Philippe Diallo n’a sans doute pas la réponse, mais il a réuni sa meilleure équipe pour trouver des solutions. Ce mardi, le président de la FFF a présenté à son comité exécutif, aussi surnommé The Expendables, les contours de la contre-proposition de la réforme de la gouvernance votée au Sénat. Cela intervient plusieurs semaines après un rapport de plusieurs acteurs du foot français, dont la LFP, pointant du doigt les défauts de ce texte.

La création d’une « société de clubs »

La Fédé a donc pris son temps. Elle espère, selon RMC Sport, un consensus pour mettre en place cette gouvernance en juillet 2026. « Cette réforme est indispensable pour avoir un système plus efficace, plus transparent et qui permette au foot pro d’avoir une gouvernance modernisée », a précisé Philippe Diallo.

Il a également annoncé vouloir « casser la fausse rumeur » selon laquelle la Fédération mettrait la main sur la Ligue, même s’il confirme la création d’une « société de clubs » en lieu et place de la LFP. « Les actionnaires [seraient] les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, CVC et la Fédération qui disposerait d’une action de préférence lui permettant d’avoir un droit de veto sur certaines thématiques. Cette société aurait un directoire avec des professionnels nommés et révoqués par les actionnaires. Il n’y aurait plus d’électionÀ côté, il y aurait un conseil de surveillance réduit dans lequel siègeraient des représentants de clubs, de CVC, un de la FFF et un des familles. Et aussi une AG. C’est une façon de faire un projet qui rassemble. »

Ça ressemble quand même beaucoup à un remplacement.

Stéphanie Frappart : une glissade et des brimades

