L'équipe type du week-end du 5 avril 2020

Que s'est-il passé, lors de ces derniers jours de confinement remplis de mauvaise humeur ? Quelques-uns se sont montrés généreux, pendant que beaucoup d'autres ont partagé leur état d'esprit négatif du moment. Ce qui aboutit à une redoutable sélection.

Face à la pression soi-disant mise sur les footballeurs et leur porte-monnaie en ces temps de crise sanitaire, l'Anglais s'est voulu offensif. « C'est une honte. Je suis dans une situation qui me permet de lâcher quelque chose, ce qui n'est pas le cas de tous les footballeurs. Et subitement, l'ensemble de la profession a été mis sur la sellette avec une demande de réduction de salaires de 30% dans tous les domaines. Pourquoi les footballeurs sont-ils soudainement les boucs ...

Et si on ne revoyait plus le spécialiste des coups francs sous le maillot des Blues ? Le principal intéressé a en effet annoncé qu'il n'avait pas trouvé d'accord pour un prolongement de contrat, et que l'histoire était terminée. Triste fin.

Visiblement, le milieu n'a pas envie de reprendre la saison. Pas avec le « bon coach » Claude Puel et ses employeurs, en tout cas : son entraîneur n'aurait « pas les bonnes manières, il veut que tout le monde aille dans son sens et n'est pas proche des joueurs comme on a connu. Alors que c'est ça, qu'on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle, rien... Ce que je regrette, c'est qu'on a un putain de groupe qui vit super bien mais ...

Nouvelle victime du Covid-19, l'ex-joueur de football américain s'est éteint à 73 ans. L'occasion de revoir son field goal record de 63 yards réalisé en 1970, et dépassé 43 années plus tard.

Le discret patron breton, lui, plaide pour l'arrêt total du foot. « C'est la fin. Ça s'arrête là. Le championnat doit s'arrêter. La saison ne peut pas reprendre. La sortie du confinement va être très longue et très progressive. Il ne va pas falloir trop se déplacer. Les Belges veulent arrêter, les Italiens et les Espagnols ne vont pas traîner, a-t-il déclaré. Il est hors de question que j'amène mon équipe à Paris en mai ou en juin pour jouer le match retour ...

Et une médaille de champion aux enchères, une ! Pour la bonne cause, évidemment.

Le remplaçant de Mick McCarthy a été officialisé, et il devrait prendre ses fonctions plus tôt que prévu. Quand le ballon aura repris ses droits, quoi...

Gardien

Markus Schubert (Schalke 04) : Cuisiner des muffins pour les offrir aux supporters du club, quelle belle idée en cette période pas franchement gaie !

Défenseurs

Jair Bolsonaro (Brésil) : Toujours à l'extrême droite du terrain, le président sud-américain a prôné le jeûne et la levée du confinement pour combattre le coronavirus. Peu convainquante, comme prestation.

Raymond Domenech (France) : L'ancien entraîneur a tenté de relever le défi lancé par Alain Giresse, mais a échoué. « Ça, c'est l’histoire de ta vie. »

Tom Dempsey (États-Unis) : Nouvelle victime du Covid-19, l'ex-joueur de football américain s'est éteint à 73 ans. L'occasion de revoir son field goal record de 63 yards réalisé en 1970, et dépassé 43 années plus tard.

Vidéo

Rafael (Lyon) : « Il faut faire attention car beaucoup de femmes peuvent tomber enceintes, même la mienne. » On sait désormais comment s'occupe le latéral (titularisé à gauche, pour une fois), durant le confinement.

Foot : le Lyonnais Rafael a du mal "à garder le rythme" avec le confinement https://t.co/AtFMws1Kx5 — Europe 1 ??? (@Europe1) April 5, 2020

Milieux

Andreas Pereira (Manchester United) : Pour préparer son petit-déjeuner en minimisant les risques de contamination, le Brésilien a trouvé l'astuce. Suffit d'un peu de souplesse.

Vidéo

Xavi (Al Sadd) : Boom, un don d'un million d'euros en faveur de l'Hôpital Clinico de Barcelona qui sort des poches de l'Espagnol. Pas la peine d'attendre 20 heures pour l'applaudir.

Xavi Hernandez i Núria Cunillera han fet una donació d'1M d'€ al #CLÍNIC per fer front a la #COVID19. Moltes gràcies per la vostra aportació i suport al projecte #RespostaCoronavirus. ?https://t.co/1RyUhDONsJEntre tots ho aconseguirem! ?? pic.twitter.com/WQZYrX0YJu — Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) April 4, 2020

Yann M'Vila (Saint-Étienne) : Visiblement, le milieu n'a pas envie de reprendre la saison. Pas avec le « bon coach » Claude Puel et ses employeurs, en tout cas : son entraîneur n'aurait « pas les bonnes manières, il veut que tout le monde aille dans son sens et n'est pas proche des joueurs comme on a connu. Alors que c'est ça, qu'on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle, rien... Ce que je regrette, c'est qu'on a un putain de groupe qui vit super bien mais il y a un truc qui ne va pas. L'an passé, le groupe vit bien et on va en Europa League. Comment je l'explique ? Ce sont les choix du coach... Il y a un président qui va dire "A", un qui va dire "B"... »

Willian (Chelsea) : Et si on ne revoyait plus le spécialiste des coups francs sous le maillot des Blues ? Le principal intéressé a en effet annoncé qu'il n'avait pas trouvé d'accord pour un prolongement de contrat, et que l'histoire était terminée. Triste fin.

Attaquants

Wayne Rooney (Derby County) : Face à la pression soi-disant mise sur les footballeurs et leur porte-monnaie en ces temps de crise sanitaire, l'Anglais s'est voulu offensif. « C'est une honte. Je suis dans une situation qui me permet de lâcher quelque chose, ce qui n'est pas le cas de tous les footballeurs. Et subitement, l'ensemble de la profession a été mis sur la sellette avec une demande de réduction de salaires de 30% dans tous les domaines. Pourquoi les footballeurs sont-ils soudainement les boucs émissaires ? » , a-t-il questionné. Mouais...

Samuel Eto'o (Cameroun) : Face à une discussion portant sur de possibles tests de vaccin en Afrique, le patriote s'est voulu offensif. « Fils de Pute. Vous n'êtes que de la merde, l'Afrique n'est pas votre terrain de jeu » , s'est-il énervé. Mouais...

Sur le banc

Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) : Numéro un encore plusieurs mois au moins, puisqu'il a prolongé jusqu'en 2023. Qui l'aurait cru, au moment où le technicien a pris la suite de Niko Kovač en tant qu'intérimaire ?

Stephen Kenny (Irlande) : Le remplaçant de Mick McCarthy a été officialisé, et il devrait prendre ses fonctions plus tôt que prévu. Quand le ballon aura repris ses droits, quoi...

Raynald Denoueix (France) : Et une médaille de champion aux enchères, une ! Pour la bonne cause, évidemment.

Louis van Gaal (Pays-Bas) : Pas content, le Pélican. « Les clubs abusent de cette crise pour leur propre bénéfice, a-t-il dénoncé, à propos de ceux qui sont en bonne position au classement et qui réclament l'arrêt du championnat hollandais en prenant seulement en compte les matchs joués. Je ne peux pas accepter cela. » Jean-Michel Aulas aime ça.

Denis Le Saint (Brest) : Le discret patron breton, lui, plaide pour l'arrêt total du foot. « C'est la fin. Ça s'arrête là. Le championnat doit s'arrêter. La saison ne peut pas reprendre. La sortie du confinement va être très longue et très progressive. Il ne va pas falloir trop se déplacer. Les Belges veulent arrêter, les Italiens et les Espagnols ne vont pas traîner, a-t-il déclaré. Il est hors de question que j'amène mon équipe à Paris en mai ou en juin pour jouer le match retour contre le PSG. Les risques sont bien trop grands. J'ai trop de respect pour mes joueurs et pour mon staff pour leur faire courir des risques. » Jean-Michel Aulas n'aime pas forcément ça.

Par Florian Cadu