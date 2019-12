L'équipe type du week-end

Gautier Larsonneur (Brest) : Le clean-sheet mérité. Impeccable depuis le début de saison, le Breton commence à fatiguer les attaquants de Ligue 1. Gautier Lars'honneur.

Neto (Chapecoense) : La retraite, après la survie. À la suite du crash, le bonhomme a essayé de revenir sur les terrains. L'organisme a répondu non, mais le cœur bat toujours.

Kalidou Koulibaly (Naples) : Symbole de la première ratée de Gennaro Gattuso au Napoli, l'arrière central a offert l'ouverture du score adverse juste avant de s'écrouler et de se blesser. Sacrée saison de merde, en Campanie.

Pierre Bardy (Rodez) : À l’affût d'un cafouillage, et une tête sur corner. Daniel Van Buyten, sors de ce corps.

Leonel Vangioni (Monterrey) : Quelle praline ! Et dire que ce monsieur évoluait à Milan, avant...

Former Milan left back Leonel Vangioni has just scored this for Monterrey against Al Sadd in Club World Cuppic.twitter.com/AIVSf0X4G1